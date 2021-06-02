Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Yasa dışı yerleşim faaliyetlerini reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı yerleşim birimi inşa faaliyetlerine tepki gösterdi.
İsrail'in Yasadışı Yerleşim Faaliyetleri Hk. https://t.co/fIa4UOToPy pic.twitter.com/zqQ30FJ8B4— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 2, 2021
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiği öğrenilmiştir.
- Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesi, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını göstermektedir.
- İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail'in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."
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