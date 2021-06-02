'Kaz Dağları'ndan gitmiyoruz' sözü tepki çekmişti: Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Şentürk görevden alındı

Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarıyla gündeme gelen Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik'in genel müdürü Ahmet Şentürk'ün 31 Mayıs itibariyle görevine son verildi.

Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in yazısına göre Şentürk, geçen yıl kasım ayında iki yıllığına yönetim kurulu üyesi, bir yıllığına da başkanvekili olarak seçilmişti. Toker, Şentürk ile gerçekleştirdiği görüşmeyi şöyle aktardı:

"Görevinin neden bittiğini sordum. 'Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık' dedi. Son aylardaki tartışmaların etkili olup olmadığını sorduğumda 'Hayır, bu profesyonel bir karar' diye tekrarladı. Konuşmak istemediğini de belirtti. Şentürk'ün yerine Elgin Doğrul başkanvekili olarak getirilmiş."

Ne olmuştu?

Şentürk, mart ayındaki bir söyleşide Kaz Dağları'ndaki altın madenini çıkarmak için 30 yıl beklediklerini belirtmişti. Protestolar nedeniyle sürecin uzaması için "Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil, Kaz Dağları'ndan hiçbir yere gitmiyoruz" ifadesini kullanan Şentürk, 'Su ve Vicdan Nöbeti'ni de şöyle değerlendirmişti: