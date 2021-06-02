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    Yeme-içme sektörü temsilcileri: 'KDV indiriminin bitmesi zam baskısı yaratabilir'

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    KDV indiriminin sona ermesinin fiyatlara zam olarak yansıyabileceğine işaret eden yeme içme sektörü temsilcileri 31 Mayıs itibarıyla süresi dolan vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

    İş dünyası, pandemiden etkilenen ekonomik faaliyetlere destek amacıyla başlatılan ve 31 Mayıs itibarıyla süresi dolan vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

    Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre özellikle yeme içme sektörü temsilcileri, KDV indiriminin sona ermesinin fiyatlara zam olarak yansıyabileceğine işaret ediyor.

    Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın özellikle yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren 100 binden fazla işletmenin uzun süre kapalı kaldığını hatırlattı. Hali hazırda açıklanan kademeli normalleşme uygulaması kapsamınsa saat sınırlaması olduğunu anlayan Palandöken, “İnsanlar zaten bir anda restoranlara, kafelere gitmeyecek. Bu işletmeler 6 aya yakın da kapalı kaldı. KDV indiriminden yeterince faydalanamadıkları gibi bu sürede maliyetler de çok arttı. Yüzde 30’u aşan bir artış söz konusu, esnaf maliyet baskısı ile karşı karşıya. Bunu şu an fiyatlara yansıtamazlar ama er ya da geç yansıtmak zorunda kalınacak. Bu artışın asgari düzeyde gerçekleşmesi ve esnafın biraz olsun nefes alabilmesi için yüzde 1’lik KDV uygulamasının uzatılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

    'İndirimin devamı büyümeye katkı sağlar'

    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, istihdamın korunması ve ticaretin devamı için verilen desteklerin sonuçlarının rahatlıkla görülebildiğini belirtti. Baran şöyle devam etti;

    “Aşı yaşının düşmesi ve aşılama hızının artmasıyla birlikte, pandeminin ekonomi üzerindeki izlerinin kısa sürede silineceğine ve ekonomimizin bu süreçte alınan dersler doğrultusunda ilerleme kaydedeceğine inanıyoruz. Bu süreçte pandemiden en çok zarar gören hizmet sektörü desteklenmeye devam edilebileceği gibi, KDV indirimlerinin de devam etmesi büyüme sürecine katkı sağlayacaktır.”

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de geçtiğimiz günlerde bu konuda bir açıklama yapmıştı. Agdaviç açıklamasında, KDV indirimlerinin salgın bitene kadar uzatılmasının firmalara güç vereceği çağrısında bulunmuştu. Avdagiç, “Geçen yıl temmuz ayında yayımlanan kararname ile bazı hizmetlerde KDV yüzde 8’e, bazı hizmetlerde de yüzde 1’e düşürülmüştü. Yeme-içme sektörü başta olmak üzere kısıtlamalardan etkilenen sektörlerde 31 Mayıs’ta sona erecek KDV indirimlerinin salgın bitene kadar uzatılması firmalarımızı güçlü tutacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

    'Gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız'

    Happy Moons Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, sektörde maliyetlerin yüzde 35 seviyelerinde arttığını söylerken, mekânların kapalı olduğu dönemde de KDV indiriminden faydalanılamadığına dikkat çekti. Aymutlu, “Biz açık kaldığımız sürede 2 veya 3 ay bu orandan faydalanabildik. Geri kalanda hep kapalı olduğumuz için bu KDV indiriminden hiçbir şekilde faydalanamadık. İnşallah yıl sonuna kadar KDV indirimi devam eder. Ama maliyetler çok artarsa ve KDV ilgili bir indirim devam etmezse yüzde 10’luk bir artış yapabiliriz. Ama ilk başta yansıtmayacağız” ifadelerini kullandı.

    Develi Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi de, sektörün kapılarını tekrar açarken KDV oranlarının yeniden yüzde 8’e döndüğünü, kira ödemelerindeki stopaj oranlarının da yüzde 20’ye çıkarıldığına dikkat çekerek, yeme-içme sektörü için yeni bir destek paketi açıklanması gerektiğini savundu. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz ise salgın sürecinin sektörün büyük ve markalı oyuncuları için çok ‘acımasız’ ilerlediğinin altını çizerek, “KDV indiriminin devam ettirilmesi de çok önemli. Çünkü bir de gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

    Pandemi önlemleri kapsamında alınan kararla iş yeri kira stopajlarından alınan vergi yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüş, iş yeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti. Salgından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak genel orana tabi yeme-içme hizmetlerinden yolcu taşımacılığına, konser, fuar ve lunapark giriş ücretlerinden düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetlerine, berberlik ve kuaförlükten bakım ve onarım hizmetlerine kadar pek çok sektörde KDV oranı yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 18 yerine, yüzde 8’e düşürülmüştü. Öte yandan konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1’lik indirimli KDV oranı uygulaması ise 30 Haziran 2021’e kadar geçerli olacak.

    KDV desteği kaldırılan hizmetler şöyle

    • İş yeri kiralama hizmeti
    • Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri
    • Düğün, nikah organizasyon hizmetleri
    • Berberlik ve kuaförlük hizmetleri
    • Terzilik
    • Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
    • Kuru temizleme
    • Halı ve kilim yıkama hizmetleri
    • Bisiklet, motosiklet bakım ve onarımı
    • Evde kullanılan elektrikli cihazların bakım ve onarımı
    • Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı
    • Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı
    • Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı
    • Müzik aletlerinin bakım ve onarımı
    • Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri
    • Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri
    • Yolcu taşımacılığı hizmetleri

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    Etiketler:
    pandemi, Enflasyon, Gıda, Katma Değer Vergisi (KDV), KDV, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ankara Ticaret Odası (ATO), Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), TESK, Restoran, Kafe
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