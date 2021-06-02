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    Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan

    Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan'ın açtığı tazminat davası, 6 yıl sonra reddedildi

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    Türkiye
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    Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davasının reddedilmesinin ardından Danıştay’a taşınan dosyaya 6 yıl sonra yanıt verilerek tazminat talebi reddedildi.

    Gezi Parkı eylemlerinin sürdüğü 11 Haziran 2013 tarihinde gaz kapsülü ile sol ayağından yaralanan Aydın Aydoğan, 6 yıl önce İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne başvurarak İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine 100 bin lira manevi, bin lira da maddi olmak üzere 101 bin liralık tazminat davası açtı.

    Aydoğan’ın açtığı tazminat davası mahkeme tarafından reddedilirken, dosya Danıştay’a taşındı. 6 yıldır Danıştay’da bekletilen dosya geçen hafta onaylanarak Aydın Aydoğan’ın tazminat talebi reddedildi.

    'Herkese ispat ettim, 8 yıldır devlete vurulduğumu ispat edemedim'

    Cumhuriyet'ten İlyada Kaya'nın haberine göre Danıştay’ın kararına tepki gösteren Aydoğan, şu açıklamada bulundu:

    "Dosya 6 senedir Danıştay’daydı. 6 senedir hiç bakmamışlar mı? Biz, 1700 sayfalık ceza dosyasını önlerine gönderdik. Polis yazışmalarını, olay gününe ait görüntüleri Danıştay’a sunduk. Danıştay hiç incelememiş ki komik şablonlarla davamı reddetmiş. Reddetme gerekçesi olarak idarenin kararını aynen yazmışlar. Herkese ispat ettim, 8 yıldır devlete vurulduğumu ispat edemedim. Beni, devletin uyguladığı şiddetle yüzde 43 engelli duruma düşürdüler. Devletin hastanesi bana bu raporu verdi ama devlet kabul etmiyor. Her gün adliye koridorlarında hakkımı aramaya çalışıyorum."

    'Dosyam bir ay sonra zamanaşımına gidecek'

    Dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını kaydeden Aydın Aydoğan, "Anayasa Mahkemesi'ne ceza dosyasını da götüreceğiz. Bu zaman zarfında bu dosya için Danıştay’a bu kararın düzeltilmesi için dilekçe vermeye hazırlanıyoruz. Dilekçemizi dikkate almazsa üst mahkemeye başvuracağız. Dosyam bir ay sonra zamanaşımına gidecek. Amaçlarının da bu olduğu çok açık. Ama tıpkı Gezi’de olduğu gibi adaletli yarınlar için hakkımı aramaya devam edeceğim" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Anayasa Mahkemesi, Dava, Danıştay, Tazminat, İstanbul Valiliği, İstanbul, İçişleri Bakanlığı, Gezi Parkı, Gezi Parkı
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