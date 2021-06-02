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    KDV ve kira stopaj indirimi uzatıldı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106021044637705-kdv-ve-kira-stopaj-indirimi-uzatildi/

    Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında KDV oran indirimlerindeki uzatım; yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, düğün, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme gibi hizmet alanlarını kapsıyor.

    Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021'e kadar geçerli indirimli oranların süresi 31 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi kapsamında 31 Mayıs 2021'e kadar uygulanması öngörülen yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oran indirimleri, temmuz sonuna kadar uzatıldı.

    Kararla temmuz sonuna kadar iş yeri kiralama hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8 olması ve iş yeri kiralamaları karşılığında ödemeler üzerinden yapılan tevkifat oranının yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanmasına devam edilmesi sağlandı.

    Diğer taraftan, 31 Temmuz'a kadar sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki eğlence vergisinin oranı da sıfır olarak uygulanacak. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

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    Etiketler:
    Katma Değer Vergisi (KDV), KDV, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaşım, kafe, Nikah, Düğün, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Kovid-19
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