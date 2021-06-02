İBB’nin tatlı alımını protesto eden AK Partili Tomakin'e, önceki İBB yönetimi lüks araç tahsis etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kilosu 392 TL'den baklava alarak israf yaptığı iddiasıyla protesto düzenleyen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin'e AK Partili İBB yönetimi tarafından Passat 2.0 model lüks otomobil tahsis edildiği ortaya çıktı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin'in, beraberindeki partililerle birlikte Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önüne gidip protestoda bulunması sonrası yeni bir detay öğrenildi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Tomakin'e, önceki İBB yönetimi tarafından Passat 2.0 araç tahsis edildiği ortaya çıktı.

AK Partili gençlerden İBB'ye protesto: 'Kilosu 392 liraya baklava alınmış, israf olduğunu düşünüyoruz'https://t.co/vpW6h78CIr pic.twitter.com/4kcZm1Isaz — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 1, 2021

​Ne olmuştu?

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, dün (1 Haziran 2021) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) baklavanın kilosuna 392 lira verdiği iddiaları üzerine Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde toplandı.

Gençlik Kolları üyeleri burada kurdukları stantta vatandaşlara baklava dağıttıktan sonra, İBB’nin bahçesine giderek güvenlik görevlilerine baklava ikramında bulunmak istedi. İBB görevlileri ise baklava ikramını geri çevirdi. Baklava dağıtımı sonrası açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tomakin, şunları söyledi: