Beyoğlu'nda yangın: İtfaiye sokağa giremeyince mahalleli aracı kaldırıp kenara attı

İstanbul’da bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangına müdahale etmek üzere gelen itfaiye dar sokaktan geçemedi. Bunun üzerine mahalleli, aracı el birliği ile park yerinden kaldırarak itfaiye ekiplerine yolu açtı.

İstanbul Beyoğlu’nda bir halı yıkama fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan 5 katlı binaya sıçradı. Bina sakinlerinin çoğu kendi imkanları ile dışarı çıkarken en üst katta bulunan bir kişi ise mahsur kaldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangının sıçradığı binanın sokağına girmek için park halindeki araçları kaldırırken bir aracın sahibine ulaşılamadı.

Aracı mahalleli el birliği ile park yerinden kaldırarak itfaiye ekiplerine yolun açılmasını sağladı. Yangın kontrol altına alınırken ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.