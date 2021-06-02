Kartı sıkışan genç ATM’yi taşladı

İstanbul’da, kredi kartı bankanın ATM’sine sıkışan genç, öfkesini makinayı taşlayarak çıkardı. Olay, bankanın güvenlik kamerasının yanı sıra çevredeki bir balkondan da kaydedildi. Şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece’de bir banka şubesinin önünde bulunan ATM’den işlem yapmak üzere olan şahsın kartı makinaya sıkıştı. Bunun üzerine genç, eline aldığı kaldırım taşlarını ardı ardına fırlatarak ATM’yi parçaladı.

Olay, bankanın güvenlik kamerasının yanı sıra çevredeki bir balkondan da kaydedildi. İhbar üzerine banka şubesi önüne gelen emniyet ekipleri genci gözaltına aldı.

Alınan ifadesinin ardından serbest bırakılan şahıs hakkında kamu malına zarar vermekten dava açılacağı belirtildi.