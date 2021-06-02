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    Suriyeliler, Türkiye nüfusunun yüzde 4.6'sını oluşturuyor

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    Suriye'de başlayan iç çatışmaların ardından 2012'den itibaren göç etmek zorunda kalan 3 milyon 672 bin 646 Suriyeli, 'güvenli liman' olarak gördükleri Türkiye'ye geldi. Bu rakamın Türkiye nüfusunun yüzde 4.46'sını oluşturduğu belirtildi. 

    Türkiye'nin güney komşusu Suriye'nin Dera kentinde, 2011 yılının mart ayında başlayan çatışmaların şiddetini artırması ile 2012 yılından itibaren evlerini terk eden siviller, ülkeden göç etmeye başladı. Evlerini terk eden binlerce sivil, 2012 yılından itibaren Türkiye'ye göç etti. Bu tarihten sonra da çatışmaların durmaması, binlerce sivili zorunlu göçe mecbur bıraktı. Aradan geçen sürede Türkiye'ye göç eden Suriyeli sayısı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 milyon 672 bin 646'ya ulaştı.

    Sınır kentlerini tercih ettiler

    Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
    © AA / Ahmet Ekinci
    Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı
    Yaşamlarını sürdürmek için Türkiye'nin 81 iline dağılan Suriyelilerin büyük bölümü, akrabalık ilişkileri ve geri dönüş umudu ile sınır kentlerinde kalmayı tercih etti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, geçici koruma kapsamında kayıt altına alınan ve Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyelilerin 1 milyon 414 bin 80'i, sınır kentlerinde kaldı. Suriyelilerden 449 bin 667'si Gaziantep, 435 bin 699'u Hatay, 423 bin 711'i Şanlıurfa ve 105 bin 6'sı Kilis'i tercih etti. Bölgede oluşan yoğunluk ile Suriyeli nüfusu, Kilis nüfusunun yüzde 74,23'ünü, Hatay nüfusunun yüzde 26,33'ünü, Gaziantep nüfusunun yüzde 21,56'sını ve Şanlıurfa nüfusunun yüzde 20,10'unu oluşturdu.

    En çok İstanbul, en az Bayburt

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en fazla yaşadığı kent, İstanbul oldu. 525 bin 241 Suriyeli, yaşamlarını sürdürmek için tercih ettikleri İstanbul nüfusunun yüzde 3,50'sine denk geliyor. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin en az tercih ettiği kent ise Bayburt oldu. 23 Suriyelinin yaşadığı Bayburt'tan sonra 38 sığınmacı ile Artvin, 43 sığınmacı ile Tunceli, 72 sığınmacı ile Iğdır ve 88 sığınmacı ile Gümüşhane, Suriyelilerin en az bulunduğu kentler olarak belirlendi.

    Öte yandan 56 bin 191 Suriyeli ise Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye'deki 7 barınma merkezinde yaşıyor.

    Etiketler:
    Bayburt, İstanbul, Nüfus, Suriyeliler, Suriye krizi, Suriye, Türkiye
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