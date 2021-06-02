Metrobüste tekme tokatlı kavga

İstanbul’da seyir halindeki bir metrobüste bir grup ile bir genç arasında kavga çıktı.

Araç, Üsküdar Burhaniye durağına geldiğinde şoför, aracı durdurarak kapıları açınca tekmeli tokatlı kavga yola taşındı.

Yolcuların ayırmakta güçlük çektiği arbede, bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.