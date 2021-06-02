İBB Sözcüsü Ongun: 106.5 milyon doların nasıl buharlaştığını anlatacağım

İBB Sözcüsü Ongun, “Şimdi size İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan, eski İBB yönetimi tarafından satın alınan bir arsanın soruşturma dosyasının detaylarını aktaracak ve 106.5 milyon doların nasıl buharlaştığını anlatacağım” diyerek, bakanlığın dosya için nasıl bir karar vereceğini sordu.