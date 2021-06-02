Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ifade vermek üzere adliyede

Ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla Muğla'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Atilla Peker, savcılığa verdiği dilekçeyle ağabeyi Sedat Peker’in gündeme getirdiği gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bildiklerini anlatmak istediğini ifade etmişti.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un aktardığına göre Peker'in verdiği ifade sonrası harekete geçen İstanbul Anadolu Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Atilla Peker, bugün de başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi'ne geldi.