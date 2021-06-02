Kaldırımdaki boruya bastı, boşluğa düştü

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinin önüne gelen M.A. oyalandığı sırada iki ayağıyla boruya bastı.

Borunun ayağının altından kaymasıyla iş merkezinin önünde bulunan boşluğa düşen adamın yardımına çevredekiler koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan M.A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, M. A.'nın iş merkezinin önünde durduğu, yerdeki demir borunun üzerine bastıktan sonra boşluğa düştüğü, bu sırada yoldan geçen bir sürücünün aracını durdurarak düşen adamın yardımına koştuğu anlar yer aldı.