Rosturizm: Rusların temmuzda Türkiye’ye gidebilmesini umuyoruz

Rus NTV televizyonuna konuşan Doguzova, “Türk meslektaşlarımızdaki olumlu dinamiklerin devam etmesini, hiç olmazsa yaz tatil sezonunun ortasında, temmuz ayında vatandaşlarımız Türkiye’deki tatil beldelerine gidebilme imkanı elde etmesini umuyoruz” dedi.

Doguzova, Türkiye ile uçuşları yeniden başlatılması ile ilgili kararı Rosturizm’in değil, koronavirüsle mücadeleye yönelik merkezin aldığını ifade etti.

Doguzova tur şirketlerinin Türkiye turları nedeniyle vatandaşlara yaklaşık 30 milyar ruble borçlu olduğunu, yaklaşık bi milyon kişinin rezervasyon yaptığını veya bu güzergahta tatil için para harcadığını ifade etti.

Rusya 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasındaki uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzatmıştı.