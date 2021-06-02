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    İmamoğlu’nun 'Uyanık' dediği Atmaca konuştu: Araziyi alış maliyetimin düşük olması, bunu ucuza satmam anlamına gelmez

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Uyanık" diyerek eleştirdiği Adem Atmaca, KİPTAŞ'ta meydana gelen olayı anlattı. Atmaca, "Benim araziyi alış maliyetimin düşük olması, benim bunu ucuza satmam anlamına gelmez ki. Ben bu arsaları satılması gereken değere sattım" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aldığı bir arsayı çok kısa süre sonra KİPTAŞ'a satarak 36 milyon dolar kâr elde etmesi nedeniyle eleştirdiği Atmaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, hakkındaki söylentilerle ilgili konuştu.

    Habertürk gazetesinden Esra Boğazlıyan'ın sorularını yanıtlayan Atmaca, "Benim Bahçeşehir'de hepsi yan yana 6 arazim vardı. 3'üne inşaat yapıp sattım. Birini başka birine sattım. 2'sini de KİPTAŞ'a sattım. Yani KİPTAŞ'a 1 değil 2 arazi sattım" dedi.

    Ekrem İmamoğlu
    © İHA
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    Atmaca arazilerin toplamda 100 bin metrekareden fazla olduğunu belirterek, "KİPTAŞ'a sattığım 30 bin metrekarelik araziyi 2014 yılında aldım. Diğerinin de yarısını 2015'te aldım. Kalan yarısını almadım, daha sonraki kararıma göre hareket edeceğim bir sistemde bıraktım. İşte Ekrem Bey'in bahsettiği arazi, daha sonraki kararıma göre hareket edeceğim bir sistemde bıraktım dediğim arazi" dedi.

    'KİPTAŞ'a 'Bu arsanın yarısını satıyorum, diğer yarısını da başkasından alın' diyemem'

    İmamoğlu’nun KİPTAŞ'a satışından 4 gün önce alındığını söylediği araziyle ilgili Atmaca, "Satıştan 4 gün önce alındı denilen arazi yarısını alıp yarısını almadığım arazi" ifadesini kullandı. Atmaca KİPTAŞ'a satmadan önce arazinin diğer yarısını neden aldığını ise şöyle açıkladı:

    • "Arsaların birini 2 yıl önce almışım, birisinin yarısını da 1 yıl önce almışım. Bu arsalar benim konut stoğum olarak duruyordu. Çünkü ben konut yapıp satıyorum orada. Fakat daha sonra inşaat yapmak istemedim, müteahhitliği bıraktım. Ben bu arsaları satmayı düşündüğüm dönemde KİPTAŞ’ın zaten orada yatırımları vardı. Benim için en uygun müşterilerden biriydi. KİPTAŞ alım kararını verdikten sonra arsanın geriye kalan yarısını da almak zorundaydım. Arsayı satacağım için tabii ki arsayı tamamlamam lazım. Biz anlaştık satıyoruz deyince gidip kalan yarısını da aldım. KİPTAŞ'a 'Bu arsanın yarısını satıyorum, diğer yarısını da gidip başkasından alın' diyemem ki."

    '4 gün önce alınmış bir şey var, ama 5-6 yıla yayılmış bir süreç var'

    Atmaca, "Fakat Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı çerçeveden bakarsak KİPTAŞ orada bir arazi alacakmış siz de bunun duyumunu alıp onlar almadan gidip almış, sonra da onlara satmışsınız. Böyle bir şüphe ortaya çıkıyor. Ne dersiniz?" sorusuna da yanıt vererek şunları söyledi:

    • "Bu akla uygun değil. Başkasına ait bir araziyi zaten KİPTAŞ arazinin sahipleriyle görüşmeden nasıl alacak, nasıl yönetim kurulu kararı çıkaracak? KİPTAŞ da durup dururken orayı almadı. Hemen yanında devasa bir projesi var zaten. Geliştirmiş oldukları bir projenin devamı. O arazinin yarısını bir yıl önce almışım zaten. Bahse konu 2 arazi var. Bu 2 araziden hariç benim orada 4 tane daha parselim var. Hepsi yan yana olan 6 parselim var. Ben bahsedilen arazinin yarısını zaten almıştım. Dediğim gibi, diğer yarısını da ihtiyaç duyarsam gelecekte alırım diye düşünmüştüm. Baktığımız zaman, cımbızla çektiğimiz zaman, 4 gün önce alınmış bir şey var ama 5-6 yıla yayılmış bir süreç var. Söz konusu olan tekrar ediyorum alınmış arazilerin bir tanesinin sadece yarısı. Kastım şu; 2 araziyi de satma kararını alınca gidip diğer yarısını da aldım. O iki arazinin tamamını KİPTAŞ’a devrettim."

    'Araziyi alışta benim maliyetimin çok önemi yok'

    "4 günde 36 milyon dolar kar ettiğiniz iddia ediliyor. Doğru mu, doğruysa bu normal mi?" sorusuna Atmaca şu yanıtı verdi:

    • "Dolar diyorlar ama bu işin tamamı TL olarak yapıldı. O gün dolar kuru 2’ydi bugün 8. Olayı 4 kat daha büyütmek için dolar cinsinden açıklıyorlar. Olayın KDV’si, gelir vergisi var. Bunları hesap ettiğiniz zaman toplam 300 milyona yakın satış var. 50 milyona yakını devlete vergi olarak verilmiş. Diyorlar ki buna almış, buna satmış. Bunların hiçbiri gizli değil ki. Bunların hepsini beyannamelerimizde götürüp devlete beyan etmişiz. Araziyi alışta benim maliyetimin çok önemi yok. KİPTAŞ’a sattığım değer gerçek rayiç değer mi ona bakmak lazım.

    'Ben bu arsaları satılması gereken değere sattım'

    • Şöyle bir algı oluşturuluyor: Sanki 50 milyon liralık arazi 500 milyona satılmış gibi. Hayır değil. Ben yıllardır o firmalarla iş yapıyorum. Benim araziyi alış maliyetimin düşük olması benim bunu ucuza satmam anlamına gelmez ki. Ben bu arsaları satılması gereken değere sattım. Bakarsanız bu arsaların karşılığında daire takası var, vade var. Bu paralar 3 yılda ödendi. 3 yılın vade farkına baktığınız zaman, KİPTAŞ’ın fizibilitelerinde bu kÂrlı bir proje. Bir algı oluşturulmak isteniyor. Bir uyanık KİPTAŞ’ın alacağı arsanın haberini duymuş da gitmiş arsayı almış, 4 gün sonra KİPTAŞ’a satmış gibi. Böyle bir şey değil…"

    Atmaca, "4 gün sonra olması tesadüf mü yani?" şeklindeki soruya karşılık, "Hayır tabii ki… KİPTAŞ’la elimdeki arazi için anlaşmayı yaptım, ardından da hemen kalan yarısını gittim aldım ki satışı yapabileyim" yanıtını verdi.

    Arsayı KİPTAŞ’a 'çok uygun fiyata' sattığını söyleyen Atmaca, kamu zararının oluşup oluşmadığı konusunda ise şu yorumda bulundu:

    • "Burayı yeşil alana çevirmek ayrı bir şeydir. Oranın yeşil alana çevrilmesi bir kamu zararı mıdır? Evet, şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Tabii ki kamu zararıdır. Böyle bir şey olabilir mi! 1.5-2 emsale yakın emsali var. Burada bir konut projesi geliştiriliyor. Seçim vs. derken… Bu başka bir konu. Burada bir kamu zararı var mı var. Ama yeşil alana çevrilmesi kamu zararıdır. Çünkü KİPTAŞ bu arsayı pahalı bir fiyata almamıştır. KİPTAŞ alması gereken rayiçten almıştır, aksine çok da uygun bir ödeme planıyla almıştır. Benim maliyetimin düşüklüğü başka bir şey."

    'Bakanlık soruşturma başlatmamış'

    İçişleri Bakanlığı’nın satışla ilgili olarak soruşturma başlatmadığını belirten Atmaca, "Hayır bir soruşturma yok. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Ekrem Bey’in açıkladığı bilgiler gizli değil ki. Devlete ‘bu kadara aldık, bu kadara sattık’ diye beyan ettiğimiz, KDV ödediğimiz, ciddi gelir vergilerini ödediğimiz bir işlem bu. Ben bunu 50’ye mi almışım, evet 50’ye almışım. Beyan da etmişim zaten. 130’a mı satmışım, evet 130’a satmışım. Onun da beyanını yapmışım. Arada ne kadar KDV farkı çıkmış? Diyelim ki işte 20 milyon. Onu da ödemişim. Ne kadar gelir vergisi? 20 milyon. Onu da ödemişim. 300 milyonun 50 milyona yakın kısmı devlete vergi olarak gitmiş. Burada aranıp da bulunan bir şey yok ki" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eleştiri, ARSA, Arazi, KİPTAŞ, Ekrem İmamoğlu, Adem Atmaca
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