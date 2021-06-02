Nükleer Zirve’de Türk firmaları 475 işbirliği görüşmesi gerçekleştirdi

Rosatom’un ana sponsor, Sputnik’in ise medya partnerliğini yaptığı 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde (NPPES), 475 işbirliği görüşmesi yaparak katma değerli ürünler ligine çıkmak için önemli bir adım attı.

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) Başkanı Alikaan Çiftçi, etkinlikte bu yıl, Rusya, ABD, İngiltere, İspanya, Almanya, Ukrayna, İtalya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İsviçre, Nijerya, Mısır, Ürdün, BAE, Macaristan, Hindistan gibi dünyanın birçok ülkesinden 63 standlı firma ve bin 100 ziyaretçinin katıldığını belirtti.

Çiftçi “Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük nükleer sanayi etkinliği haline gelen NPPES, sadece Akkuyu NGS ve planlanan nükleer santral projelerinde değil, diğer 18 ülkede inşaatı devam eden 52 reaktör ile önümüzdeki 10 yıl içinde inşasına başlanacak 162 yeni nükleer reaktör için de Türk firmalarını fırsatlarla tanıştırıyor” dedi.

‘Akkuyu NGS’ye Türk firmalarının ilgisi yoğundu’

Akkuyu NGS’ye yönelik şu an 400’den fazla yerli firmamızın iş yaptığını hatırlatan Çiftçi, “Bu yıl NPPES’te Akkuyu NGS’ye Türk firmalarının ilgisi yoğundu. Nükleer sanayiye yönelik üretim yapmayı planlayan firmalarımızın sayısının her geçen yıl arttığını görüyoruz. Sanayicilerimiz bu projede kazandığı kabiliyetleri diğer projelere rahatlıkla taşıyabilir” diye konuştu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise “4 yıl gibi kısa bir sürede Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi NÜKSAK ile nükleer endüstri gibi katma değeri çok yüksek ürünlerin üretildiği, sanayinin en üst ligi olarak tabir edebileceğimiz bu lige girebilecek kalitede ürünler üretmek için yerli sanayicilerimize çok önemli bir kapı açmayı başardık” dedi.