Ümit Kocasakal'dan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'ya yanıt: Bunlarla göğüs göğüse çarpışmayı sürdüreceğim

Hukukçu Ümit Kocasakal, canlı yayında tartıştığı Nagehan Alçı ve kendisi için "Bunlar bizim köpeğimiz" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya yanıt verdi. Kütahyalı ve Alçı'nın geçmişte sarf ettikleri sözleri hatırlatan Kocasakal, "Bunlarla göğüs göğüse çarpışmayı sonuna kadar sürdüreceğim, yalnız kalsam bile" dedi.

Hukukçu Ümit Kocasakal, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla dün (1 Haziran 2021) canlı yayında tartıştığı Nagehan Alçı ve kendisi hakkında "Bunlar bizim köpeklerimiz" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Sözlerine "Onca rezillikten sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi halen konuşma cesareti gösterebilen Nagehan Alçı’ya FETÖ’nün Ergenekon kumpasları dönemindeki ödenmemiş faturaları hatırlatmam, Ulu Önder'e bağlılığımız anlaşılan hem kendisinin hem de eşi R.O.K’nın kimyasını bozmuş" diye başlayan Kocasakal, paylaşımlarına şöyle devam etti:

'Doğru veya yanlış, hep inandıklarımı savunup söyledim'

Ben hayatta kimsenin kontenjanında olmadım, karşıtlık veya yandaşlık üzerinden hareket etmedim. Doğru veya yanlış hep inandıklarımı savunup söyledim. Çizgim de belli. Kimin ne söylediğinden ziyade kendime olan inancım ve saygım önemli. Böyle yaşadım böyle öleceğim. Kimin kimlerin hizmet ve emrinde olduğu, kimlerin 'köpekliğini' yaptığı, kimlerin FETÖ’ye ve PKK’ya hizmet ettiği, hangi 'rol' lere soyundukları ortada. FETÖ kumpasları ve açılım rezilliğinde bu ikilinin (tencere ve kapak) yapıp söyledikleri de ortada. Arşiv orada.

5: Kimin kimlerin hizmet ve emrinde olduğu, kimlerin ”köpekliğini” yaptığı, kimlerin FETÖ’ye ve PKK’ya hizmet ettiği, hangi “rol” lere soyundukları ortada. FETÖ kumpasları ve açılım rezilliğinde bu ikilinin (tencere ve kapak) yapıp söyledikleri de ortada. Arşiv orada. — Prof. Dr. Ümit Kocasakal (@umitkocasakal_) June 2, 2021

'Barodaki odam FETÖ tarafından kurşunlanırken bunlar ne yapıyordu?'

Biz, FETÖ kumpaslarına direnip, FETÖ hakimlerine hukuku hatırlattığımız için yargılanırken, Barodaki odam FETÖ tarafından kurşunlanırken, darbe gecesi herkesin sinip beklediği ortamda gece 01'de resmi internet sitemizden darbeye karşı bildiri yayınlarken bunlar ne yapıyordu?"

Bu noktada Kütahyalı'nın 2013 yılında Sabah gazetesinde yayınlanan 'Hocaefendiye açık mektup' başlıklı yazısını hatırlatan Kocasakal, şöyle devam etti:

"Bay R.O.K'un şu sözleri neler yaptığını açıklıyor: 'Zekeriya Öz’ün heykelinin dikilmesi lazım', 27.11.2013 'Hocaefendiye açık mektup' başlıklı ve 'Muhterem hocam' diye başlayan yazısından 'Hizmet Erlerinin devlet kademelerinde görev alması anaların ak sütü gibi haklarıdır.' 'Hizmet mensupları devlete sızmaz, devlete girer ve istediği her pozisyonda çalışır.', 'Bana şu ana kadar yapılmış hakaretlerin çoğunluğu Hizmet'in haklarını savunmam sebebiyledir', 'Gülen’in devletin ve yargının içine ektiği fidanlar ağaç olmasa bu devrim yapılmazdı.'

8: "Hizmet mensupları devlete sızmaz, devlete girer ve istediği her pozisyonda çalışır. “, “Bana şu ana kadar yapılmış hakaretlerin çoğunluğu Hizmet'in haklarını savunmam sebebiyledir”, “Gülen’in devletin ve yargının içine ektiği fidanlar ağaç olmasa bu devrim yapılmazdı” — Prof. Dr. Ümit Kocasakal (@umitkocasakal_) June 2, 2021

Nasıl, çok kandırılmış gibi mi görünüyor? Asıl FETÖ'nün bunun heykelini dikmesi gerekir, değil mi? Ya bu zatın, açık kaynaklarda yer alan, mobilya parasını ödememek için bir esnafı FETÖ'cü ilan etmekle tehdit etmesi? Aynı zatın 20.04.2017 tarihinde Kürdistan TV’ye verdiği mülakatta 'Türkiye'nin en büyük dostu Peşmerge Yönetimi ve Barzani'dir.Yeni açılım sürecinde kesinlikle sayın Barzani'nin fikirleri alınacak ve bu süreç onun yardımıyla tamamlanacaktır' sözleri? Bunları nereye koyacağız?

'E artık Zekeriya Öz’ün heykelini bahçenize diker, o mahur beste çaldığında birlikte ağlaşırsınız'

Peki N.A’nın asker eşlerine yönelik 'Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de güneydoğudaki gaziler için maarif takvimine soyunsun' sözlerine ne demeli? Tam tencere ve kapak değil mi? Daha ne rezillikler var. Arşiv ve müsilaj geniş. Tefrika olur. Bu arada bazıları sırf bu bankada hesapları var diye yargılanırken yalı almak için Bank Asya’dan alınan 5 milyon dolar kredi geri ödendi mi, yoksa hizmet bedeli miydi? E artık Zekeriya Öz’ün heykelini bahçenize diker, o mahur beste çaldığında birlikte ağlaşırsınız."

12: Bu arada bazıları sırf bu bankada hesapları var diye yargılanırken yalı almak için Bank Asya’dan alınan 5 milyon dolar kredi geri ödendi mi, yoksa hizmet bedeli miydi? E artık Zekeriya Öz’ün heykelini bahçenize diker, o mahur beste çaldığında birlikte ağlaşırsınız! — Prof. Dr. Ümit Kocasakal (@umitkocasakal_) June 2, 2021

Kocasakal, Alçı ve Kütahyalı'ya tepkisini "Şimdi tekrar söylüyorum: Bu ikilinin (tencere ve kapak) çok sayıda ödenmemiş faturası var. Bay R.O.K’nın bizzat ikrar ettiği 'Muhterem Hoca' sına bağlılığı ve hizmetleri ortadayken, halen kimler tarafından korunup kollandığı da merak konusu" diye sürdürdü.

'Bunlarla göğüs göğüse çarpışmayı sonuna kadar sürdüreceğim'

"Bu ikilinin, tamamen maksatlı ve kurgulu olarak saldırı, yalan ve hezeyanlarını ciddiye ve dikkate alıp da bunun üzerinden şahsıma haksızca ithamlarda bulunanlara da sadece üzüntülerimi bildiririm. Canınız sağolsun ancak lütfen tuzağa düşmeyiniz" ifadesini kullanan Kocasakal, sözlerini şöyle noktaladı: