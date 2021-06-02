CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'üçüncü doz aşı' tepkisi

CHP’li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üç doz aşı oldum" ifadelerine tepki gösterdi. “Türkiye'de kimse için aşı yokken 2020 yılının sonunda vurulduysan bunu açıkla” diyen Özel, “Sağlık çalışanlarından önce bu aşıyı vurulma hakkını nereden buldun” diye sordu.

TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üç doz aşı oldum. Bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. doz aşı oldum ifadelerine tepki gösterdi.

Özel, şöyle konuştu:

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan dün bir televizyon programına katıldı. Katıldığı televizyon programında hepimiz şaşkınlıkla kendinin 3. doz aşıyı vurulduğunu öğrendik.

Türkiye Cumhuriyeti pandemiyle şu anda boğuşuyor, pandemiden kurtulmak için umudumuz aşı, kesin çözümü yerli aşı, bu konuda hepimiz olabilecek en üst seviyede katkı vermeye çalışıyoruz. İnsanlarımız aşıya kavuşursa salgından kurtulacağız.

Şu ana kadar 47 bin 500 canımızı kaybettik. Gelinen noktada ölümler hala 150 seviyesinde devam ediyor. Yani iki günde bir Soma faciası yaşıyoruz ve aşıya ihtiyaç var. Recep Tayip Erdoğan'ın 3. doz aşıyı olduğunu öğrendik.

Soru şu! Birinci doz aşıyı gördük ikinci doz aşıyı gördük. Eğer o birinci doz aşı senin aslında ikinci doz aşın, eğer Türkiye'de kimse için aşı yokken 2020 yılının sonunda vurulduysan bunu açıkla. Yok aşımızı vurulduk dediğin tarihten sonra ikinci doz aşıyı bildiğimiz tarihte vurulduysan bu üçüncü doz hatırlatma aşısıysa sağlık çalışanlarından önce bu aşıyı vurulma hakkını nereden buldun."