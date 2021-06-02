İsviçre, Türkiye’den gelenlere karantina uygulamayacak

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG), riskli gördüğü ülkeler listesini güncelledi. Yapılan açıklamada, Türkiye, İtalya, Hırvatistan, İran, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs vatandaşlarının ülkeye girerken herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağı bildirildi.

İsviçre’de Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG), riskli gördüğü ülkeler listesi ile ilgili güncelleme yaptı.

NTV'nin 20 minutes Suisse'nin haberinden aktardığına göre, kırmızı listeye herhangi yeni bir ülke eklemediğini açıklayan BAG, Türkiye, İtalya, Hırvatistan, İran, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs’ı 'güvenilir' listesine dahil etti.

Yapılan açıklamada belirtilen ülke vatandaşlarının, İsviçre’ye girerken herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağı bildirildi.

Kararın 3 Haziran 2021 itibarıyla geçerli olacağı belirtilirken Almanya'da Saksonya ve Thüringen federal eyaletleri, Fransa'da Occitanie ve Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgeleri ve İtalya'da ise Apulia ve Campania bölgeleri güvenli bölge olarak belirtilen diğer yerler oldu.

İsviçre yönetimi yaptığı açıklamada, dünyada corona virüs ile ilgili ‘endişe verici’ ülkeleri, Brezilya, Hindistan, Kanada, Nepal, Güney Afrika ve Büyük Britanya olarak bildirdi.

Risk listesindeki ülkelerden İsviçre'ye giriş yapan herkes on gün karantinada kalırken, kişilerin Covid testlerinin negatif çıkması durumunda bu süre yedi güne iniyor.