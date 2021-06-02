Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kutlu Adalı cinayetine ilişkin açıklama

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1996'da işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin, "KKTC Meclisinde kurulan Araştırma Komitesinin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğimi belirtmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, "Kutlu Adalı olayı ile ilgili iddiaların gündeme geldiği ilk günden itibaren açıklamalarda bulunurken Polis Genel Müdürü’nü çağırarak bu konuda gereken yasal çalışmaların yapılması talimatını verdim" ifadesini kullandı.

Olayın faili meçhul olduğu için dosyanın kapanmadığını ve soruşturmanın da devam ettiğini hatırlatan Tatar şunları kaydetti:

"Bilahare yapılan üst düzey toplantıda da konu ile ilgili olarak Türkiye ile temasa geçilmesine yönelik olarak gereken yazışmaların yapılması talimatını da verdim. Bu arada KKTC Cumhuriyet Meclisinde, benim de destek verdiğim Araştırma Komitesi kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır."

Tatar, Türkiye'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmasını da büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek, "KKTC Meclisinde kurulan Araştırma Komitesinin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğimi de belirtmek isterim." ifadesini kullandı.