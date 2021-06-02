Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimine ilişkin yaptığı açıklamada akademik kayıpları tespit ettiklerini, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çocuklarımız, canlı derslere gayretle katıldılar ama yine de yüz yüze eğitimden çok ciddi alacakları kaldı" ifadesini kullandı.