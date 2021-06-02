Kayıt
21:15 02 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    TBMM Genel Kurulu

    CHP’nin 'Devlet-mafya-siyaset ilişkileri araştırılsın' önerisi, AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 43
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665575_0:52:1201:727_1200x675_80_0_0_cb7130f64d2b7f5dda9a21743f49244a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106021044645036-chpnin-devlet-mafya-siyaset-iliskileri-arastirilsin-onerisi-ak-parti-ve-mhp-oylari-ile-reddedildi/

    CHP’nin grup önerisi olan 'Devlet-mafya-siyaset ilişkileri araştırılsın' önerisi AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Verilen öneri üzerine söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bize düşen; bu iddiaları, Meclis'te araştırmak mı, 84 milyonun pazar günleri Youtube'dan dinlemesini sağlamak mı?" dedi.

    Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in iddiaları üzerine verilen öneride devlet ve siyaset içindeki mafya ilişkilerinin araştırılması önerildi. Verilen öneri üzerine CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır söz aldı.

    Eskiden Türkiye'de, Meclis'te Susurluk olayının araştırılabildiğini hatırlatan Başarır, "3 Kasım 1996'da, Susurluk'ta bir kaza olur. 7 Kasım 1996'da gensoru verilir. 8 Kasım 1996'da Mehmet Ağar istifa eder. 12 Kasım 1996'da Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulur ve savcılar, yargı harekete geçer, komisyon bir rapor hazırlar. Mehmet Ağar, Korkut Eken, devletteki kirli ilişkilerle bulunan bürokratlar bir ceza alır. Yetersizdir ama Meclis, en azından görevini yapar” şeklinde konuştu.

    “Yeni Türkiye'de ise” diye sözlerine devam eden Başarır, “Siyasilerin, organize suç örgütlerini ziyaret var, onlara özel af var. Bu adamlar, aftan sonra çıkar, mektup yazar, parti liderlerini tehdit eder. Bunlar miting yapar, bir tanesi Cumhurbaşkanı'na ‘abi' der, İçişleri Bakanı'na ‘sen benim dönüş biletimdin' der. Bir bakan çıkar, ‘benden önceki bakanların para sayma makineleri vardı' der. Bunu, İçişleri Bakanı söylüyor. Daha vahimi ise, İçişleri Bakanı'nın oğlu bir gece babasını arar. Babası, koruma müdürünü arar. Koruma müdürü, Silivri Emniyet Müdürü'nü arar ve ‘beni serbest bırak' der. Gencecik Emniyet Müdürü, çocuğunu kucağına almadan intihar eder” açıklamasında bulundu.

    Başarır açıklamasını şöyle sürdürdü:

    "Yeni Türkiye'de, İçişleri Eski Bakanı, marina yönetimine başkan olur. Oğlu da yönetici olur. ‘Ben olmasaydım buraya mafya çökecekti' der.  Bize düşen; bu iddiaları, Meclis'te araştırmak mı, 84 milyonun pazar günleri Youtube'dan dinlemesini sağlamak mı?"

    'Onlar mafyaya koruma ve çakar verdi, biz ise yan yana bile gelmedik'

    Suç örgütü liderleriyle trafikte bile yan yana gelmediklerini söyleyen Başarır, "Biz hayatımızda bu suç örgütü liderlerini görmedik. Trafikte bile yan yana gelmedik. Çünkü, İçişleri Bakanı bunlara çakar ve koruma vermiş. Yanımızdan hızlıca geçiyorlar. Biz, bu adamları tanımıyoruz. Ama bu ülkedeki Rize Valisi, bu adamlara miting yapma izni veriyorsa, İçişleri Bakanı koruma veriyorsa, çakar veriyorsa; bu organize suç örgütü lideri de İçişleri Bakanı'na ‘sen benim dönüş biletimdin' diyorsa… Bu iddialar, vahim değil mi? Araştırılmaz mı?” diye sordu.

    'Bu kişi, 'AKP'ye oy verin' derken kahramandı'

    İktidarın “iki yüzlü” davrandığını savunan Başarır, "Seçimlerde, bu kişi miting yaparken, ‘AKP'ye oy basın' derken kahramandı ama Soylu'nun nasırına bastığında ‘pis bir mafya' oldu. Bu kişi, referandumda ‘evet'e oy basın' deyip insanları tehdit ederken bir kahramandı ama Binali Yıldırım'ın nasırına basınca bu adam mafya oldu. Bize göre bu adam iki durumda da suç örgütü lideriydi” ifadelerini kullandı.

    'Ya temiz devlet için, ya da karanlık için el kaldıracaksınız'

    CHP'li Başarır açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

    “Burada, alın teriyle çocuklarına bakan milletvekilleri var. Çocuklarınız yedi tane oyuncak gemiyle gelse, yakasına yapışacak milletvekilleri var burada. Peki, Binali Yıldırım, oğluna sormuyor mu? ‘Oğlum; yedi tane gemi, 14 tane şirket, 30 tane ayrı ayrı yurt dışındaki ilişkiyi nereden kurdun?' Yavru Vatan'a bakın; Türkiye'deki iddialar için oy birliğiyle komisyon kuruldu. Burada, ya temiz bir devlete, şeffaf bir devlete el kaldıracaksınız ya da karanlığa el kaldıracaksınız. Bu tercih sizin.”

    CHP’nin grup önerisi olan “devlet-mafya-siyaset ilişkileri araştırılsın” önerisi AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Esad’ın zaferiyle nedeniyle düzenlenen kutlamalar ülkenin hemen hemen tüm büyük kentlerinde gece geç saatlere kadar devam etti.
    Beşar Esad’ın seçimleri kazandığı Suriye’den kareler
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet