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    İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani: Türkiye, Akdeniz havzasında başlıca ticaret ortağımız

    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    Türkiye
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    İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Türkiye, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında başlıca ticaret ortağımız" açıklamasında bulundu.

    İtalya'nın 2 Haziran 1946'da düzenlenen halk oylaması sonucu monarşiden Cumhuriyete geçişi dolayısıyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı kapsamında İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği çevrimiçi resepsiyon düzenledi.

    İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sebebiyle bir araya gelinemediğini ve bu etkinliğin sanal olarak düzenlenmek zorunda kalındığını belirtti.

    Salgın sebebiyle son 15 yılda alışkanlıkların derinden değiştiğine dikkati çeken Gaiani, bu süreçte faaliyetler ve dış temasları sınırlı tutmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

    Gaiani, "Karşılıklı etkileşimleri, açık olmayı ve diyaloğu benimsemiş olan her iki halkımız için ifade etmek istediğim temenni, bu geçici zorlu süreçte kaybettiğimiz her şeyi yeniden kazanarak çok yakında yeni bir normale dönebilmektir" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de olduğu gibi İtalya'nın ulusal gününde de Cumhuriyetin kutlandığının altını çizen Gaiani, 75 yıl önce, 20. yüzyılın en büyük trajedisinden sarsılarak çıkmış İtalyan halkının 2 Haziran 1946'da yapılan referandum ile ülkenin Cumhuriyet olmasına oy verdiğini hatırlattı.

    Gaiani, "Bu nedenle, İtalyan milli günü kutlamalarını Türk dostlarımızla paylaşmaktan, din özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliğine saygı da dahil olmak üzere, bu değerlere olan ortak bağlılığımızı birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyorum" mesajını paylaştı.

    'Türkiye, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında başlıca ticaret ortağımızdır'

    Türkiye ile İtalya'nın ikili ilişkilerine ve Akdeniz'deki ortak mirasına değinen Gaiani, iki ülke halkları arasındaki dostluğun İtalya ve Türkiye'yi birleştirdiğini ifade etti.

    Gaiani, Türkiye'ye geldiğinden beri iki ülke ilişkilerinin temelini oluşturan girişimci, öğrenci, öğretim görevlisi de dahil olmak üzere her yaştan insanla tanıştığını aktararak, her iki ülke için de müreffeh ve karşılıklı yarar sağlayan ticari ilişkiler kurduklarını kaydetti.

    İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağı olduğunu söyleyn Gaiani, Türkiye'de yatırım yapan ülkeler arasında ise İtalya'nın birinci sırada olduğuna dikkati çekti.

    Gaiani, "Türkiye, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında başlıca ticaret ortağımızdır" değerlendirmesinde bulundu.

    'Salgını yenmek ve ekonomilerimizi yeniden canlandırmak için çabalarımızı birleştirmeliyiz'

    Salgının geleneksel olarak dost ve müttefik olan iki ülke arasındaki güçlü siyasi ve kurumsal ilişkileri etkilemediğini söyleyen Gaiani, "Atlantik İttifakı'nın sadık üyeleri ve uluslararası bağlamda Birleşmiş Milletler (BM) barış ve güvenlik sisteminin aktif destekçileri olarak sayısız küresel zorlukla hep birlikte karşı karşıyayız. Salgını yenmek ve ekonomilerimizi yeniden canlandırmak için çabalarımızı birleştirmeliyiz" diye konuştu.

    Gaiani, gelecek nesilleri ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak kapsayıcı bir gelecek inşa etmek üzere bu yıl İtalya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü G20 çerçevesinde birlikte çalışma çağrısı yaptı.

     

    Etiketler:
    Kovid-19, Ticaret, Akdeniz, Türkiye, İtalya, Massimo Gaiani
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