Saadet Partisi’nden video: Sanatçıları görmek için iktidarı sahneye davet ediyoruz

Saadet Partisi paylaştığı videoyla, sanatçılara yönelik yeni düzenlemeler yapması için iktidarı 'sahneye davet etti'.

Saadet Partisi, sosyal medyadan yayınladığı videoyla, yeni normalleşme sürecinde sanatçılara yönelik adım atılması için iktidara çağrıda bulundu.

Video içerisinde “Sanatçılarımızı görmezden gelen iktidarı, kademeli normalleşme takvimini yeniden düzenlemesi için sahneye davet ediyoruz. Buyurun sahne sizin, mikrofon sizde!” sözlerine yer verildi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısına yer verilmesi ise dikkat çekti.

Sanatçıları görmek için iktidarı sahneye davet ediyoruz. #SahneSizin 🎙 Mikrofon Sizde! pic.twitter.com/swqeX33xbG — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) June 2, 2021

​