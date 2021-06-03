Kılıçdaroğlu: Sandık bugün, yarın gelecek

Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, "Sandık bugün gelecek, yarın gelecek. Demokratik yollarla bir dikta yönetimine son vermek dünya siyaset tarihine bir örnek olarak geçecek. Yapacağımız sandığı beklemektir. Gelecek bu sandık. Beraber mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü ziyaret ederek açılış töreninde bir konuşma yaptı.

“Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum siz de biliyorsunuz” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, “Her birimiz tek tek düşünüyoruz ‘Ne olacak bu memleketin hali’ diye. Sizden bir isteğim var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Eğer bu ülke babalarımız tarafından kurtarılmışsa, babalarımız ve dedelerimiz en zor koşullarda milli Kurtuluş Savaşı’nı verip Türkiye’nin bağımsızlığını sağlamışsa, Osmanlı’nın kaçırdığı Sanayi Devrimi’ni yakalamışsa, 1940’lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biri haline gelmişse bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur” dedi.

“Hepimiz sabırlı, dikkatli olacağız” şeklinde devam eden Kılıçdaroğlu, seçim mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, “Sandık gelecek. Sandık bugün gelecek, yarın gelecek. Demokratik yollarla bir dikta yönetimine son vermek dünya siyaset tarihine bir örnek olarak geçecek. Yapacağımız sandığı beklemektir. Gelecek bu sandık. Beraber mücadele edeceğiz” dedi.

Yerel seçimlerde ‘CHP’li belediyelere oy vermeyin, bunlar gelirse yardımları keserler, su faturalarını teröristler düzenleyecek’ gibi sözler sarf edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu halkın ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Yetkilendirdiler. Ankara’yı, İstanbul’u, Adana’yı, Mersin’i halkın oylarıyla aldık. Bizim belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazıyorlar. Oturup kalkıp CHP’li belediyelere dua etsinler. 5 maskeyi bile dağıtamadılar. Bizim en küçük belediyeden en büyük belediyeye kadar hepsi günün 24 saatinde çalıştı. Belediye başkanı arkadaşlarıma ‘Baskı gelecek, asla şikayet etmeyin’ dedim. Göreviniz o engeli aşmak, halkla kucaklaşmak. Bunu yapıyoruz. Dolayısıyla sosyal yardımlar hiç kesilmedi, tam tersine arttı."

Konuşmasının devamında, “Moralinizi bozmayın, büyük sıkıntılar var biliyorum ama bu sıkıntıları aşmasını biliyoruz. Rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: