Kulis: HSK seçimleri Cumhur İttifakı'nda gerginlik yarattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için sağlanan uzlaşının ardından AK Parti içinde "HSK'ya İYİ Parti'den neden iki üye seçildi?" sorularının sorulmaya başlandığı ileri sürüldü. Böyle bir sonucun yaşanmasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın muhalefet ile arasındaki diyaloğun neden olduğu iddia edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) HSK seçimleri sırasında sağlanan uzlaşının yankıları sürüyor. İktidar kanadında 'HSK üye seçimlerinde AK Parti'nin 'hamle hatası' yaptığı, bu hatanın da AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın o süreçte muhalefet ile olan diyaloğundan kaynaklandığı' ileri sürülüyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun kulislerden aktardığına göre Elitaş’ın bu diyaloğunun ilerleyen zamanda MHP ile AK Parti birlikteliğini zedeleyebileceğine işaret ediliyor.

AK Parti'de Elitaş’ın yeniden grup başkanvekili olmasının ardından 'diğer grup başkanvekillerine karşı TBMM’de rol kapmaya çalıştığı' da öne sürülüyor.

'AK Parti'nin grup yönetiminde belli bir uyumun söz konusu olduğu ancak bu uyumu Elitaş’ın bazen bazı hamlelerle bozduğu' iddia ediliyor. Örnek olarak da HSK seçimleri gösteriliyor. Aslında HSK seçimleri için 'başka bir grup başkanvekilinin muhalefet ile görüşmeleri yürütmek üzere görevlendirildiği ancak daha sonra Elitaş’ın devreye girdiği' iddia ediliyor.