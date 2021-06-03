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    Abdülkadir Selvi

    Optimar'ın anketini aktaran Selvi: Muhalefet erken seçimi bir daha düşünmeli

    © Fotoğraf : YouTube
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106031044646937-optimarin-anketini-aktaran-selvi-muhalefet-erken-secimi-bir-daha-dusunmeli/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarını değerlendirirken Optimar tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en yüksek oy oranına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ulaştığını söyledi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Muhalefet erken seçimi bir daha düşünmeli' başlığıyla yayımlanan yazısında muhalefet partilerinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) getirdiği kısıtlamalar ve ekonomik zorlukları siyasi başarıya dönüştürmek adına erken seçim için bastırdığını, ancak anketlerin muhalefeti şanslı göstermediğini söyledi.

    "Halkın iktidara yönelik eleştirileri olabilir ama seçmenler muhalefeti çare olarak görmüyor. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı 39.1 çıkıyor" bilgisini veren Selvi, şunları yazdı:

    'CHP yüzde 25'

    "CHP ise yüzde 25’i aşamıyor. CHP'nin oy oranı yüzde 24.8 çıkıyor. MHP'nin oy oranı yüzde 10.4 olurken HDP’nin oy oranı yüzde 10.3 olarak çıkıyor. Son dönemlerde yükselişte olan İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 9.5. Optimar’ın anketlerinde İYİ Parti’nin oy oranı beklentilerin altında çıkıyor.

    'Yeni partilerin oy oranı'

    Optimar’ın anketinde yeni kurulan partilerin oy oranları da yer alıyor.

    Muharrem İnce’nin Memleket Partisi yüzde 1.4 olurken Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi 1.1. Ali Babacan’ın DEVA Partisi yüzde 1 olurken, Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi 0.1 olarak çıkıyor. Fatih Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi 0.2 olurken Saadet Partisi 0.5 olarak çıkıyor.

    'Seçmen sadakati'

    Sağda ve solda yeni partiler kurulup, ittifakların içinde oy kaymaları yaşanırken, seçmenlerin partilerine bağlılıklarını incelemek istedim. Optimar’ın anketindeki oranlar ilginç veriler içeriyor.

    AK Parti seçmeninin yüzde 90.4’ü, HDP seçmenlerinin yüzde 94.5’i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 95’i partilerine olan bağlılıklarını koruyorlar. MHP seçmeninin yüzde 84.4’ü, CHP’ye oy verenlerin ise yüzde 83.3’ü partilerine oy vermeye devam edeceklerini belirtiyorlar.

    'Cumhurbaşkanı adayları'

    Cumhurbaşkanlığı adaylığında Erdoğan ile muhalefetin muhtemel adayları arasında önemli bir fark oluşuyor. Cumhur ittifakının ortak adayı Erdoğan’ın karşısına, millet ittifakı ortak aday çıkarmayı başarırsa muhalefetin adayına ilişkin oranlar değişecek.

    'Kim, ne oy alıyor?'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini bildirenlerin oranı yüzde 36.7 olurken, ikinci sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geliyor. Mansur Yavaş’a yüzde 13.8 oranında destek çıkarken, dördüncü sırada Meral Akşener var. Akşener’e 8.0 oranında oy çıkarken onu 7.7 oy oranı ile Ekrem İmamoğlu takip ediyor.

    'Kılıçdaroğlu gerilerde'

    Son dönemlerde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde güçlü sinyaller veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 6.5 oy oranı ile altıncı sırada yer alıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanları Yavaş ve İmamoğlu’nun gerisinde kalıyor.

    Geçen iki seçimde HDP, Selahattin Demirtaş’ı aday göstermişti. 2023 seçimlerinde HDP’nin ortak aday mı çıkaracağı yoksa kendi adayını mı destekleyeceği belli olmamasına rağmen 8.2 oy oranı ile HDP’nin adayı üçüncü sırada yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı adaylığı için adeta kampanya başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın karşısında ciddi bir varlık gösteremiyor. Kılıçdaroğlu, millet ittifakının ortak adayı olduğu takdirde dahi İYİ Parti, Saadet ve HDP seçmeninin oylarının tamamını alamıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’lilerin desteğini ise alıyor.

    'Erdoğan’a oy veririm diyenler yüzde 46.7 olurken Kılıçdaroğlu yüzde 35.5’de kalıyor'

    Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimde Erdoğan’a oy veririm diyenler yüzde 46.7 olurken Kılıçdaroğlu yüzde 35.5’de kalıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 17.8 oluyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarıştığı bir seçimde Erdoğan’a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 43.8 olurken Akşener ise yüzde 30’a ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 26.2 çıkıyor.

    'Kılıçdaroğlu ve Akşener mesajı'

    1- İki lider partilerinin oyunu alıyor ama muhalefetin tamamını toparlayamıyor.

    2- Kararsızların oranı en yüksek seviyeye ulaşıyor.

    3- Erdoğan, Kılıçdaroğlu ya da Akşener’le yarıştığında ilk turda açık ara seçimi alıyor.

    'Erdoğan - İmamoğlu yarışı'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı seçimde Erdoğan 44.9 alırken, İmamoğlu’na yüzde 41.8 oranında oy çıkıyor. Kararsızların oranı ise en düşük seviyeye ulaşıp yüzde 13.3’de kalıyor.

    'Erdoğan mı, Yavaş mı?'

    Muhalefetin adayları arasında Erdoğan’ın karşısında en yüksek oy oranına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 44.1 alırken Mansur Yavaş’a destek yüzde 42 çıkıyor. Kararsızların oranı ise 13.9’a geriliyor.

    'İmamoğlu ve Yavaş değerlendirmesi'

    1- Kararsızlar iki başkanın adaylığı durumunda en düşük seviyeye ulaşıyor.

    2- İmamoğlu ve Yavaş muhalefet partilerinin oylarını alabiliyor.

    Her seçimin bir ruhu vardır. Henüz seçim iklimine girilmeden, muhalefetin ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı belli olmadan, adayın kim olduğu netleşmeden çıkan sonuçlar sadece bir fikir vermeye yarar. O nedenle seçim sürecinin başlaması ve adayların ortaya çıkmasına kadar beklemek lazım. Asıl anketi ise millet sandıkta yapar."

    Etiketler:
    Selahattin Demirtaş, HDP, Aday, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Cumhurbaşkanlığı, Optimar, Abdulkadir Selvi
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