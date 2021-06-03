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    Fuat Oktay başkanlığında 4. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı

    4. yargı paketinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Nafaka ve çocuk teslimine yeni formül

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    Sputnik Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e getirileceğini duyurduğu 4. yargı paketiyle ilgili son toplantı yapıldı. 32 maddelik pakette, birçok başlık yer alırken nafaka ve çocuk tesliminin 4. yargı paketinde olmaması yönünde karar alındığı belirtildi. Çocukların icra yolu ile tesliminde yeni formül üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında önceki gün düzenlenen 4. Yargı Paketi toplantısında, düzenlemeye son şekli verilerek, 32 madde olması konusunda karara varıldığı belirtildi.

    Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığı bilgiye göre taslakta vergi kaçakçılık ve suçlarına ilişkin uzun süreli hapis cezalarında 'tek ceza' formülü uygulanacak. Sahte fatura suçuna her takvim yılı için ayrı ayrı verilen hapis cezaları zincirleme suç kapsamına alınacak. Etkin pişmanlık hükümleri, vergi ve cezaların tamamının ödenmesi halinde bu suçlarda da uygulanabilecek. Soruşturma ve dava sırasında ödeme yapılması durumunda failin cezası 3’te 1 oranında düşecek. Vergi usul suçlarında uzlaşma aranacak. Vergi suçunun cezası arttırılarak üst sınır, 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.

    'Tutuklamaya somut delil şartı'

    Taslakta öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:

    • Katalog suçlardan tutuklamaya 'somut delil' şartı getirilecek.

    • 'Konutu terk etmeme' adli kontrol tedbirinde, geçen sürenin, sonuç cezanın infazından mahsubu sağlanacak.

    •  Avukatın dosya inceleme kısıtlamasına da üst süre sınırı konulacak.

    • Gözaltında avukatla görüşme hakkını kısıtlayan kanun hükümleriyle ilgili ek bir kriter belirlenecek.

    'Dinleme kayıtları yok edilecek'

    • Sulh ceza hâkimliklerinin tutuklama kararlarına karşı itirazlar ceza mahkemelerine yapılacak.

    • İletişimin tespiti ve dinlenmesinde, koruma tedbiriyle elde edilen kayıtların beraat kararı verilmesi halinde de yok edilmesi sağlanacak.

    •  İddianame ile tanık ve müştekiler hakkında çıkarılan zorla getirme kararları, telefon gibi iletişim araçlarıyla da bildirilecek.

    • İdareye yapılan başvurularda, vatandaşa cevap verme süresi 60 günden 30 güne inecek.
    • İdari yargıda gerekçeli kararlar, en geç 30 gün içinde yazılacak.
    •  İfade alınıp serbest bırakılmak üzere verilen bir yakalama kararı kapsamında, mesai saatleri dışında yakalanan kişi, makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla, savcı tarafından serbest bırakılabilecek.
    •  Adli kontrol tedbiri aralıklarla incelenerek, üst süre sınırı gelecek.

    Öte yandan nafaka ve çocuk teslimi konularının da 4. yargı paketinde yer alması planlanıyordu. Fakat son yapılan toplantılarda nafaka ve çocuk tesliminin 4. yargı paketinde olmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

    Nafakada üst sınır ya da evlilik yılı

    Yeni formüller üzerinde çalışılan nafaka ve çocuk tesliminin 5. yargı paketinde olması bekleniyor. Buna göre, nafakada ya üst sınır belirlenecek ya da evlilik süresi esas alınacak. AK Parti kurmayları çocukların icra yolu ile tesliminde yeni formül üzerinde çalışıyor.

    Almanya modelinin örnek alındığı çocuk teslimi formülüne göre de teslim sırasında Aile Bakanlığı yetkilileri ve bir çocuk psikologu devreye girecek. Çocuk tesliminde çocuğun psikolojik durumu göz önüne alınacak ve uzmanlar tarafından dinlenecek. Son karar, çocuğun görüşleri uzmanlar tarafından incelendikten sonra verilecek.

    Etiketler:
    Fuat Oktay, AK Parti, Çocuk, Nafaka, Meclis, TBMM, paket, Recep Tayyip Erdoğan
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