CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Uçar'ın özel bir şirketin bordrolu çalışanı olduğunu tespit ettik

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar'ın özel bir şirkette bordrolu çalışan olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Devletin çivisi çıktı" ifadelerini kullandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Devletin çivisi çıktı! Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Vekili Sayın Yunus Bekir Uçar'ın, özel bir şirketin bordrolu çalışanı olduğunu tespit ettik. Maaşını da devletten değil, bu özel şirketten alıyor. Bu nasıl iş!" ifadeleriyle TBMM kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nun tutanaklarını paylaştı.

Devletin çivisi çıktı!



Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Vekili Sn. Yunus Bekir Uçar'ın, özel bir şirketin bordrolu çalışanı olduğunu tespit ettik.



Maaşını da devletten değil, bu özel şirketten alıyor.



Bu nasıl iş!



Kaynak: TBMM KİT Komisyonu Tutanakları ⬇️ pic.twitter.com/4yEZJlA0Ue — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 2, 2021

​Yavuzyılmaz'ın Twitter üzerinden paylaştığı tutanaklara göre Bekir Yunus Uçar, Türk Telekom’un alt şirketi olan SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de genel müdür yardımcısı konumunda. Maaşı ise aylık 24 bin lira.

Şirket kayıtlarında, Uçar’ın yönetim kurulunda başkan vekilliği görevi bulunduğu da görülürken, Uçar’ın yönetim kurulu üyeliği Haziran 2022’ye, başkan vekilliği ise Nisan 2022’ye kadar devam edecek.

Şaibe iddiaları sonrası göreve getirildi

T24'ün haberine göre Uçar, Milli Piyango’da vekaleten yürüttüğü genel müdürlük görevineyse, şaibe iddialarının artmasıyla Milli Piyango genel müdürlüğünden alınan Muammer Çolak’ın yerine, 1 Mart 2019’da getirilmişti.

Spor Toto, Milli Piyango gibi şans oyunlarına karşı verdiği vaazlarla bilinen Timurtaş Uçar’ın oğlu olan Bekir Yunus Uçar, bir dönem eski başbakan Binali Yıldırım’ın müşavirliğini de yapmış, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.