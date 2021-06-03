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    Yeni Şafak yazarı Saydam: Emine Hanım'ın işin iletişim boyutunda yer alması Marmara Denizi'ni kurtarmamız için önemli

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    Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa yer verdiği yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevrenin korunması konusundaki çalışmalarına değindi. Saydam, "Emine Hanım’ın işin iletişim boyutunda yer alması Marmara Denizi’ni el birliğiyle kurtarmamız için çok önemli" dedi.

    Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevre ve doğa konusunda el attığından beri Türkiye'de bu alanlardaki sorunlara yönelik tedbirlerin etkili şekilde uygulanır olduğunu söyledi.

    Buna örnek olarak 'Sıfır Atık' kampanyasını gösteren Saydam, kampanyanın büyük destek gördüğünü ve pek çok kesim tarafından sahiplenilerek başarılı sonuçlara imza attığını ifade etti.

    "Hanımefendi'yi dün TV haberlerinde Van Gölü ziyareti sırasında izleme fırsatımız olduğunda içimizde bir ümit ışığı belirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile birlikte Van’a giden Hanımefendi, gölden balıkadamlar tarafından yalnızca bir saat içinde çıkarılan çer-çöp ve atık karşısında üzüntü ve şaşkınlığını gizleyemiyordu" diyen Saydam, Emine Erdoğan'ın şunları söylediğini aktardı:

    • "Kurumlarımızın iş birliği ile Van Gölü’nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı hazırlandı. Bu girişimin, kayda değer sonuçlar vermesini umut ediyorum. Bu kapsamda, gölün dip temizliği yapılacak. Atık-su yönetimi sağlanacak. İlaveten, entegre katı atık yönetimi oluşturulacak. Bu eylem planıyla, Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak."

    'Şimdi acilen eğilinmesi gereken Marmara Denizi’ndeki 'müsilaj' konusu var'

    Saydam, bu katılım ve kararlılığın Van Gölü için bir umut ve işaret fişeği olduğu görüşünü dile getirerek "Sıfır Atık'ta olduğu gibi Hanımefendi takip edecek ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar alınmasına vesile olacaktır. Şimdi acilen eğilinmesi gereken Marmara Denizi’ndeki 'müsilaj' konusu var. 'Deniz salyası' da deniliyor. Durum çok vahim. Hem de pek çok yönden. Balıkçılık sektörü başta olmak üzere Marmara Denizi’nden yararlanan her alan tehdit altında. Balıkçıların ifadesiyle müsilaj meselesi yeni de değilmiş, yıllar içinde zaman zaman belli oranlarda görülüyormuş. Ancak bu sefer durum had safhada" diye yazdı.

    Devamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Çok acil bir eylem planıyla hareket etmemiz gerekiyor. Marmara Denizimiz, alttaki bitkilerimiz, canlılarımız maalesef nefes alamıyor. Bu süreci yöneteceğiz", "İklim değişikliği, deniz suyu sıcaklığının artması ve kirlilik, mikroorganizmaların üremesinde etken. Acil ve uzun vadeli eylem planları çalışılıyor. 6 Haziran’da açıklanacak. Atık su tesislerinden numuneler alınıyor; kirliliğe neden olan tesislere her türlü yaptırım uygulanacak" şeklindeki açıklamalarını aktaran Saydam, sözlerini şöyle noktaladı:

    • "Ülkenin bu konudaki en yetkili kurumu işi sahiplenmiş durumda… Eylem planına uygun atılacak adımlarda Hanımefendi’nin desteği ve takibi, bu çalışmaların tüm halk kesimlerince sahiplenilmesinde ciddi bir değer ve etki taşır.
    • Örneğin Van’da çevre konulu eğitim çalışmalarıyla çocuklara sorunun doğru anlatılması planlanıyormuş. Hanımefendi 'Meseleyi onlara doğru anlatabilirsek, Van Gölü etrafında zaten esaslı bir koruma kalkanı oluşacağını düşünüyorum' demiş…
    • O nedenle, 'Sıfır Mavi Atık' projesiyle çevre hassasiyetinin kapsamının genişletilmesi için de adımlar atan Emine Hanım’ın işin iletişim boyutunda yer alması Marmara Denizi’ni el birliğiyle kurtarmamız için çok önemli."
    Etiketler:
    deniz salyası, müsilaj, Marmara Denizi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Emine Erdoğan
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