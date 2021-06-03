İstanbul'da eşini döven adama meydan dayağı

İstanbul Beylikdüzü Marina'da, dün yaşanan olayda, yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir aile, marinada bulunan restoranda yemek yedi. Restoran çıkışında adam bir anda eşini yumruklamaya başladı.

Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı.

Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından dövüldü.

Adam olay yerinden uzaklaşırken yerde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.