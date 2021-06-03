Erzurum Valisi Memiş: Kovid-19, Rus ruletine benziyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, koronavirüs nedeniyle genç insanların da hayatını kaybetmeye başladığını ve kendisinin de hastalığı hafif atlatmadığını belirterek ''Bu bir Rus ruleti gibi. Bazı insanların hayatını kaybetmesine yol açıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka tablosunda bu hafta vaka sayısının en çok azaldığı il Erzurum oldu.

Geçen iki haftada vaka sayılarıyla zirvede olan kent, bu hafta vaka sayısı en çok düşen il oldu. Erzurum'da geçen hafta 100 binde 151.40 olan vaka sayısı, 44.58 düşüşle 106.82'ye geriledi, Türkiye’de en fazla vaka görülen 8. il oldu.

'İnsanlar hava şartlarından dolayı kapalı ortamlarda kaldı'

Vali Okay Memiş, kentteki vaka oranının yüksek olmasının sebebinin mevsim şartları ve şehrin konumu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Erzurum, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Kavşak üzerinde kurulu bir şehir olduğu için çok fazla insan sirkülasyonu var. İnsanlar hava şartlarından dolayı kapalı ortamlarda kaldı. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı şu an bile 6 dereceye kadar düşüyor. Şu dönemde tedbirlerde çok bir değişiklik olmadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı'nın göndermiş olduğu genelge kapsamında uygulamalarımız başından beri devam ediyor. Bu konuyu ihmal etmedik ve hiç rehavet içinde olmadık.

'Aşılama zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın yüzde 65'ini aşıladık'

Vaka sayısındaki yükselişten sonra değerlendirmelerimize göre vatandaşlarımız çok daha duyarlı davranmaya başladı. Bunun için son haftada vaka sayısı en çok azalan il olduk. Eğer burada bir başarı varsa bizim değil kurallara riayet eden dadaş kardeşlerimizin başarısıdır. Umarım bu böyle devam eder. Bu konuda aşılamayı çok önemsiyoruz. Aşılama zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın yüzde 65'ini aşıladık. Yeniden açılmaya başladık, yeni normale geçmeye çalışıyoruz. Burada kuralları ihmal etmeden hareket etmemiz lazım."

'Yüzde 30'luk bir grup da var ki şanslı bir grup'

Virüs sebebiyle gencecik insanların hayatını kaybetmeye başladığını ifade eden Vali Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten bu virüs öldürücü bir virüs. Bazı insanların hayatını kaybetmesine yol açıyor. Gencecik insanlarımız hayatını kaybetmeye başladı. Ben hiç hafif atlatmadım. Yüzde 30'luk bir grup da var ki şanslı bir grup, yani onlara da hiçbir şey yapmıyor bu virüs onu da görüyoruz. Bu bir Rus ruleti gibi, buna güvenerek insanlar maske, mesafe ve temizlikten ödün vermesin."