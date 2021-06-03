Kayıt
12:28 03 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    TOGG'un yerli kokpit tasarımı / Mustafa Varank

    TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'nden

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044647853_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_8f3223c6b07979141d83621713634383.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106031044647923-toggun-yerli-kokpit-tasarimi-ve-uretimi-kocaelinden/

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'de TOGG için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv'i ziyaret etti.

    Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv'in, Türkiye'nin Otomobili'nin önemli yerli tedarikçilerinden ve paydaşlarından biri olduğunu belirterek, "TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz" ifadesini kullandı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Kocaeli'de bulunan Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) incelemelerde bulundu. Otomobiller için iç ve dış plastik bazlı kompleks parçalar üreten Farplas Otomotiv'i ziyaret eden Varank, Fark Holding Üst Yöneticisi Ömer Burhanoğlu'ndan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

    Ziyaret sırasında Bakan Varank'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da eşlik etti. İşçilerle sohbet eden Varank, Renault'un Megane modelinde kullanılan fan taşıyıcısının metal sac montajını yaptı.

    Varank, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Farplas fabrikasında otomotiv endüstrisinde kullanılan plastik parçaların tasarlanıp üretildiğini söyledi.

    Tasarım kısmının otomotivin en önemli alanlarından biri olduğunun altını çizen Varank, "Farplas deyince aklımda plastik parçalar üreten bir fabrika vardı ama bugün gördüm ki özellikle dünya devi otomotiv firmalarıyla oturup otomobilin içinin dışının tasarımını yapan bir firmadan bahsediyoruz" diye konuştu.

    'Yerli tedarikçiler daha fazla katma değer sağlamalı'

    Varank, otomotiv endüstrisinin dönüştüğünü ve bu dönüşümde yerli tedarikçilerin daha fazla katma değer sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun yolu da mühendislikten ve tasarımdan geçiyor. İşte Farplas da bir otomobili tasarlayan, mühendisliğine katkı sağlayan ve daha sonra üretimini yapan bir firmamız" dedi.

    TOGG'un elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir proje olduğuna dikkati çeken Varank, "Farplas da bu projenin önemli paydaşlarından biri. Burada Türkiye'nin Otomobili'ne yaptıkları katkıları kendilerinden dinledim. Türkiye'de otomotiv endüstrisini çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Varank, Türkiye olarak nasıl daha fazla ihracat yapabileceklerinin derdinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

    "İşte Farplas da hem ciro anlamında hem ihracat anlamında hem de dünyanın çok farklı bölgelerindeki mühendislik ofisleri ve üretim tesisleriyle otomotiv endüstrisinde önemli paydaşlarımızdan biri. Üretim süreçlerinde gördüğüm otomasyon ve dijitalleşme anlamında Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmalarından etkilendim. Burada dijitalleşmeden, otomasyondan sonuna kadar faydalanılıyor."

    'Dönüşüm platformu'

    Fark Holding Üst Yöneticisi Burhanoğlu da sürücünün etrafında olan bütün kontrol paneli, kapı panelleri, orta konsol, üstteki aydınlatma ve havalandırma üniteleri gibi parçaların tasarım ve üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

    TOGG için de aynı tasarımı yaptıklarını ifade eden Burhanoğlu, "Onlar için yepyeni bir model kokpit tasarladık. Onun dışında da spoiler, şarj noktası ve üstteki anten üniteleri gibi farklı parçalarla yine TOGG ile çalışıyoruz. TOGG bizim için sadece bir araç projesi değil aynı zamanda bir dönüşüm platformu" değerlendirmesinde bulundu.

    İlgili konular:

    Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG, pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor
    TOGG Gemlik Tesisi'nden 7/24 canlı yayın başladı
    TOGG, Avrupa'da şirket kuruyor
    Etiketler:
    Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kokpit, TOGG, Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Spencer Welling’ın Utah kayalarında yaptığı ‘Chamber of light’ adlı kare.
    Yıldızlı evimiz: En iyi Samanyolu fotoğrafları
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet