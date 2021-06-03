İstanbul Arnavutköy'de salı günü yaşanan olayda, bir tekstil atölyesinde çalışan 16 yaşındaki E.K., mola saatinde arkadaşları ile birlikte atölyenin sokağa açılan pencerelerinden birinin kenarına oturdu.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığı habere göre E.K. isimli genç kız o sırada dengesini kaybederek sokağa düştü. Binanın 2. katındaki atölyeden yere düşen genç kızın yardımına çalışma arkadaşları koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan E.K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansa Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Belinden yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Dengesini kaybeden genç kız, iş yerinin penceresinden düştü https://t.co/VQ0gjtujRu pic.twitter.com/fMLkfXbZny — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 3, 2021

​