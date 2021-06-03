Sivas'ta trafik kazası: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Gölova ilçesi, Çataklı köyü sınırları içerisinde (Tokat-Erzincan karayolu) saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi vefat etti.

Kazada 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Sivas Valisi Salih Ayhan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.