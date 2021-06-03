CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aydın'da çiftçilerle çilek hasadı yaptı

Aydın’a bir dizi ziyaret için giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi'ndeki çilek tarlası oldu.

Kılıçdaroğlu, çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı. Kılıçdaroğlu'na, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve milletvekilleri de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra çiftçilerle birlikte yere serilen hasır üzerinde kahvaltı yapıp, sohbet etti. Ardından kahveci esnafını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla çay içti. Kılıçdaroğlu, Aydın programını Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti ile sürdürecek.