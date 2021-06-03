İBB'den kedili İstanbulKart paylaşımı: 'Oğlum müsaade et'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi Twitter hesabında paylaşılan görüntüde, bir kedinin turnikenin üzerinde yattığı görülüyor.
Kartını okutup geçmek isteyen vatandaş, gülerek "Oğlum müsaade et lan. Tamam hadi geçmiyorum" dedikten sonra başka bir turnikeye yöneliyor.
İBB, bu görüntüleri "İstanbulKart; vapurda, metroda, otobüste, tramvayda, Halk Bakkal dahil her yerde geçiyor... bazen" notuyla paylaştı. Paylaşımın sonunda kedi emojisi kullanıldı.
İstanbulKart; vapurda, metroda, otobüste, tramvayda, Halk Bakkal dahil her yerde geçiyor... bazen 😹 pic.twitter.com/6wO5wKdsWl— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 3, 2021
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