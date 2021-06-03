Habertürk yazarı Altaylı: TRT, benim vergilerimle kim olduğunu bilmediğimiz 100 kişiyi niye maça götürüyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, TRT'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçına 100 kişiyi götüreceğini belirterek, "Devlet kurumu, benim vergilerimle kim olduğunu bilmediğimiz 100 kişiyi, niye olduğunu bilmediğimiz bir nedenle Roma’ya maça götürüyor" dedi.