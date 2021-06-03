AVM'lerde yeni dönem: Artırılmış gerçeklik gözlüğü

Türkiye’de 90 AVM’de hizmet veren güvenlik şirketi Securitas, HES kodu sorgulamasında artırılmış gerçeklik gözlüklerini kullanmaya başladı. İstanbul’daki 4 büyük AVM’de pilot uygulama yapılacak.
Şapkanın üzerine yerleştirilen artırılmış gerçeklik gözlüğü, AVM’ye gelen ziyaretçilerin HES kodunu okuyarak kişilerin riskli ya da risksiz olduğunu gösteriyor.
Hareket serbestliği sağlıyor
Havalimanlarında da kullanılacak
Termal kameralarla ateş ölçümü yaparak, teknolojiden faydalandıklarını söyleyen Yelman, “Yeni normalde HES kodu uygulaması olmazsa olmazımızdır. Girişlerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla HES kodu kontrol terminal, kiokslar gibi uygulamalar hayat geçirmiştik. Şimdi de yoğunluğu daha da kontrol altına almak, ziyaretçilerin sorgulama sırasında sosyal mesafeyi korumasını sağlamaları hedefiyle arttırılmış gerçeklik gözlüğünü kullanmaya başladık” diye konuştu.
Uygulama nasıl çalışıyor?
2 metre yükseklikten düştüğünde kırılmıyor
Gözlüğü farklı projelerde de kullanmayı amaçladıklarını söyleyen Yelman, “Örneğin uzak mesafelerdeki projelerde, merkezdeki yetkili ile iletişim kurmak ya da kamera aracılığıyla görev atamak içinde kullanılabilir. Artırılmış gerçeklik gözlükleri, dış etkilere son derece dayanıklı bir ekipman. Yağıştan etkinlenmiyor, 2 metre yükseklikten düştüğünde kırılmıyor. Yüksek sıcaklıkta ya da tozlu ortamlarda kullanılabiliyor. Pil ömrü oldukça uzun. Pili bitse bile cihaz kapatılmadan yedek pili değiştirilebiliyor. Ürün istediğinde sesli komutlarla da çalışabiliyor” dedi.
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