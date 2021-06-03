Meclis Başkanı Şentop: 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası hakkında, "Kılıçdaroğlu beni hedef alan iftirada bulundu. Bunu açıklayacak kişi ben değilim muhatabıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar verdiği iddialarına ilişkin soruları ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerini yanıtlayan Şentop, şunları söyledi:

- Beni doğrudan itham eden bir iftirada bulunmuştur. yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu, bunu bilerek yapıyorsa bunun haysiyetsizlik olduğunu söyledim.

- Bu kişinin siyasi bunaklık içerisinde olduğu veya bilerek kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. Bunu bilen de ben değilim açıklayacak olan da ben değilim. Ben de 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorum. Ama konumuz o değil. Bunu ifade eden de bilen de ben değilim.

- Biz de ilgili uygun bir şekilde sorduk. Meselemiz bana yönelik iftira. Partide talimat verdiği arkadaşlarının bana saldırırken bu konuya değinmeleri Kılıçdaroğlu'nun dediklerinin açıklanamaz olduğunu gösteriyor. Alçak saldırının sahibi olarak görüyorum.

- FETÖ ithamı sıkıştığınız yerde kullandığınız milli bir spor Türkiye'de. Kılıçdaroğlu'nun görevli arkadaşlarının beslendiği haber sitesinde de bunlar yer almıştır. FETÖ yurtdışındaki kaçak gazetecileriyle beraber 15 günde bir sosyal medyada yer alıyorlar. Kuvvetli şekilde kuyruklarına bastığımı ifade ediyorum. Bu acı başkalarına da sirayet etmiş, başkaları da acı duyuyor. 17 Aralık'ta FETÖ'nün yargı eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı bir darbe teşebbüsü vardı. 3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ABD'ye ziyareti var. FETÖ'nün önce gelen yönetici ileri ile çektirdikleri fotoğraf var. Fotoğrafı biliyoruz. Yakın, samimi verdikleri fotoğraf önemli 3 Aralık 2013'te. Grup toplantılarında FETÖ'nün korsan kasetlerini yayınlamaları, arkadaşlarının FETÖ'cü yöneticileri cezaevinde ziyaret etmesi.. Dün konuşan arkadaş FETÖ diye tabir edilen cemaat görevlilerini ziyaret ettik diyor. 15 Temmuz'a proje bazlı cürüm işlemek konusunda işbirlikleri olduğuna dair şeyler var.

- Siyaseti biz yapıyoruz, ailelerimiz yapmıyor. Oğlumla ilgili bir takım şeyler soruyor, sınavda SBS sorularının hepsini yaptığına dair şaibe yaratmaya çalışıyor. SBS ile ilgili soruşturma yok. 100 sorunun 100'ünü de doğru yapmıştır. En yakın zamanda ALES'e girmiştir. 50 sorunun 50'sini de doğru yapmıştır. Boğaziçi'nde okuyor. Çocuklarımızın zeka durumları ile ilgili dahlimiz yok. Oğlumun başarıları bundan ibaret değildir. Madalyaları toplasak iddiada bulunan arkadaşların taşımakta zorlanacağını söyleyebilirim. Aileleri bu işlere karıştırmayalım. Muhatabım bu görevli arkadaşlar değil bana iftirada bulunan Kılıçdaroğlu'dur.

- Soru önergeleri ile ilgili malum incelememiz var. Önerge veren arkadaşlar kendi önergelerinin öncelikli incelenmesini isteyebilir ama sırayla yapıyoruz. Süre geçmesi söz konusu değil. Ben bizzat imzamla bakanlıklara gönderiyorum.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Partisinin grup toplantısında koşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sedar Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasına değinmiş ve Şentop'a bir çağrı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Şentop bu 10 bin dolar konusuna sessiz kalamaz. Sessiz kalıyorsa 'Acaba o da mı alıyor' diye sorulur" ifadelerini kullanmıştı.