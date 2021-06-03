Kayıt
17:02 03 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Merkez Bankası yanıtı

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 127
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650498_0:123:3072:1851_1200x675_80_0_0_0f4db0890ac1c01f2a3d8fd98a599ef2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106031044650528-kilicdaroglundan-erdogana-merkez-bankasi-yaniti/

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu?" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bu para senin şahsi paran olsa eyvallah bedava da verebilirsin. Para milletin parası. ‘Merkez Bankası’nın parası nereye gittiği sorulur mu?’ diyorlar devleti yönetenler” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

    Sözcü’nün aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

    ‘2018’de ekonomik kriz geliyor dedim’

    • “Ağustos 2018’de İstanbul’da bir basın toplantısı yaptım. Kimseyi eleştirmedim. Ekonomik kriz geliyor dedim, 16 maddelik bir şey açıkladım bunları yapın dedim.
    • Ben açıkladım ama iktidar sahipleri beni eleştirdiler. İsrafı önlemek doğru değil midir? Devlet katında oturanlar israf yapabilir mi? Onlara böyle bir hak mı verilmiş? Söylediğiniz zaman suçlu konumuna geliyorsunuz. Pandemi başladığında ekonomik kriz gelmişti, pandemi de üstüne geldi. Çıktım yine hiç eleştirmeden maddeler halinde şunları yapın dedik.
    • 27.5 yılımı devlete verdim. Herkes beni SSK’dan bilir, en az çalıştığım süre orada aslında. Uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır bütün hayatım bunlarla geçti. Para toplayan bir birimde yöneticiydim. Titriyorsunuz, bütçe doğru dürüst harcansın diyorsunuz.
    • Devleti yönetenler, yani 83 milyondan vergi alıp devleti yönetenler milletine hesap vermek zorundadır. Demokrasinin gereğidir bu arkadaşlar. Hesap vermeyen bir siyaset demokrat olamaz.
    • Vatandaş vergi veriyorsa o parayı harcayan, idarenin de vatandaşına hesap vermesi lazım. Biz de bilmeliyiz ödediğimiz vergilerin nereye harcandığını.
    • Yollar, havaalanları, şehir hastaneleri yapılıyor doğru kimsenin itiraz ettiği yok. Sorduğumuz çok masum bir soru var, kaça yaptınız bunu? Bunun cevabını alamıyoruz sadece ben değil, TBMM'deki 600 milletvekili de bilmiyor. ‘Devlet sırrı’ deniliyor. Bugüne kadar hastaneler yapılırken devlet sırrı değildi, havaalanları yapılırken devlet sırrı değildi. Yollar yapılırken devlet sırrı değildi, bir sürü ne oldu da devlet sırrı oldu?

    ‘128 milyar dolar nerede?’

    • Bir soru sorduk, ‘128 milyar dolar nerede?’ diye. Nereye gitti bu para? Eskiden Merkez Bankası döviz satardı, ihale açardı, ihale fiyatları alınırdı, dövizi satardı sonra bunu kendi internet sitesine koyardı, bizler de öğrenirdik, kimse de bir şey demezdi.
    • 128 milyar doları satan Merkez Bankası değil, birinci soru o. Bu yetki kanunla Merkez Bankası'na verilmiş, protokolle devrediyorsunuz bir bakanlığa sen bunu istediğine sat.
    • Bu para senin şahsi paran olsa eyvallah bedava da verebilirsin. Para milletin parası. ‘Merkez Bankası’nın parası nereye gittiği sorulur mu?’ diyorlar devleti yönetenler.
    • Bütün demokrasilerde sorulur. Çiftçide, esnafta sorunumuz var. Sanayici önünü göremiyor. Çok sayıda gencimiz işsiz, 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Türk Lirası eriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde hükümet kendi vatandaşından dolar üzerinden borç alıyor.
    • İktisatçılar buna ilk günah derler. O günah işleniyor şimdi. İlk değil artık birden fazla kez devam ediyor. Hani milliyetçilik, hani vatanseverlik. Kendi vatandaşın izlediğin ekonomik politika nedeniyle Türk lirasını değil Amerikan dolarını tutuyor. Bu tabloyu hep beraber yaşıyoruz.
    • Nasıl çıkacağız asıl soru bu. Biz bu buhranı nasıl aşacağız? Neler yapmalıyız? Bunun için ben çağrı yaptım. Sandığı koyun milletin önüne, seçim yapalım. Demokrasilerde kural budur.
    • Kimse vatandaştan korkmasın, kaçmasın. Vatandaş seni tekrar seçerse başımın üstüne. Bu olmaz diyorlar. ‘Bu olmaz' diyorlar. Bu olmazsa vatandaş bu yükü daha çok çekecek ve yük giderek ağırlaşacak. Yük vatandaşın sırtında.
    • Türkiye’yi buradan çıkaracak olan iktidarın belli stratejileri olması lazım… Birinci kuralı şudur, devletin saydam olması lazım. Devleti yönetenlerin ahlaklı olması lazım, her kuruşun hesabını millete vermesi lazım. Bundan gurur ve onur duyması lazım. Bunun adı demokrasidir.
    • Demokrasinin olmadığı yerde can ve mal güvenliği yoktur. Eleştirileri dinleyecek. İkincisi üreten Türkiye. Türkiye’nin üretmesi lazım. Türkiye üretim zincirlerinden koparıldı. Türkiye Cumhuriyeti, mercimek, nohut, et ithal eder mi? Bu kadar bereketli toprakların olduğu bir yerde bunlar ithal ediliyorsa çiftçi nasıl geçinecek? Orta direk yok oldu.
    • Çiftçiyi ayağa kaldırmanın yolu, kırsala, mutlaka her köye bir ziraat mühendisi görevlendirmek zorundayız. Parasını devlet verecek. Hayvancılık varsa bir veteriner tayin edeceksin oraya. İmamı, öğretmeni gönderiyoruz, ziraat mühendisini de veterineri de gönderebiliriz. Para yok ödeyemeyiz.
    • El alemin adamına ödüyorsun. Katma Değer Vergisi yüksek olan ürün üretmeliyiz. Nasıl üreteceğiz? Biz bunun için bir şey yapıyor muyuz? Katma Değeri yüksek ürün üretmek için ne yapmalıyız? Üniversitenin bilgi üretmesi lazım. Bizim üniversiteler bilgi üretemiyor, mahvettiler üniversiteyi.
    • Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bize düşen yeni sorumluluklar var. Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Bunu bulunduğunuz her ortamda anlatmanız gerekiyor.
    • Huzurlu bir Türkiye’de hep birlikte kucaklaşacağız. Sözüm var bu ülkede yoksulluğu bitireceğim. Bu ülke kaynakları zengin olan bir ülke genç nüfus aslında en büyük zenginliğimizdir. En büyük zenginliğimizi heder ediyoruz. Taşı sıksa suyunu çıkaracak ama işsiz. Bu tabloyu değiştireceğiz.”
    Etiketler:
    Ekonomi, Merkez Bankası, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Spencer Welling’ın Utah kayalarında yaptığı ‘Chamber of light’ adlı kare.
    Yıldızlı evimiz: En iyi Samanyolu fotoğrafları
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet