Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Merkez Bankası yanıtı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu?" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bu para senin şahsi paran olsa eyvallah bedava da verebilirsin. Para milletin parası. ‘Merkez Bankası’nın parası nereye gittiği sorulur mu?’ diyorlar devleti yönetenler” dedi.