CHP'li Ağbaba: Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor, MHP'li belediye olmayan mehter takımını gönderdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gri pasaport olayıyla ilgili paylaşımda bulundu. "Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor" diyen Ağbaba, "Adana Karataş Belediyesi, mehteran takımı olmamasına rağmen 30 kişiyi yurt dışına "mehteran takımı" olarak gönderiyor, 20'si geri dönmüyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın da soruşturma başlattığı 'gri pasaport' olayıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

'Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalının sürdüğünü' söyleyen Ağbaba, "Adana Karataş Belediyesi, mehteran takımı olmamasına rağmen 30 kişiyi yurt dışına 'mehteran takımı' olarak gönderiyor, 20'si geri dönmüyor" dedi.

Ağbaba, "Eskiden hayali ihracat vardı, şimdi hayali insan ihracatı var" ifadesini kullandı.

Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor.



Adana Karataş Belediyesi, mehteran takımı olmamasına rağmen 30 kişiyi yurt dışına "mehteran takımı" olarak gönderiyor, 20'si geri dönmüyor.



Eskiden hayali ihracat vardı, şimdi hayali insan ihracatı var 👇 pic.twitter.com/kkwwEtKL5D — Veli AĞBABA (@veliagbaba) June 3, 2021

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