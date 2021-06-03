Sağlık Bakanı Koca, Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiirini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şair Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

"Savaşı, yoksulluğu, hürriyet arayışını, insanın evrensel hikayesini anlatan büyük şairimiz Nazım Hikmet’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum" diyen Koca, Hikmet'in şiirine de yer verdiği yazısında şöyle devam etti:

"Türkçe’nin göğü altında yükselen çınar ağacı tüm dünyanın sevgisini kazanmış bir şairimiz. Kız Çocuğu şiirini kendi sesinden dinleyelim."

Savaşı, yoksulluğu, hürriyet arayışını, insanın evrensel hikâyesini anlatan büyük şairimiz Nazım Hikmet’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Türkçe’nin göğü altında yükselen çınar ağacı tüm dünyanın sevgisini kazanmış bir şairimiz. Kız Çocuğu şiirini kendi sesinden dinleyelim. pic.twitter.com/yUjiMMptln — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 3, 2021

Kız Çocuğu şiirinin sözleri ise şöyle:

"Kapıları çalan benim, kapıları birer birer

Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler

Hiroşima'da öleli oluyor bir on yıl kadar

Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar

Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu

Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu

Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok

Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk

Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver

Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler​."