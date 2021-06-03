AYM kararı: Doktor öğretim üyelerine nöbet ücreti ödenecek

Farklı üniversite hastanelerinde Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabi uzman doktor olarak görev yapan 6 öğretim üyesi, çeşitli dalların uzmanları olarak tuttukları acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle ilgili üniversite rektörlüklerine başvurdu. Ancak rektörlükler, bu başvurulara olumlu yanıt vermedi.

İdari yargıdan sonuç çıkmadı

Bu kararın iptali istemiyle doktorlar, çeşitli mahkemelerde davalar açtı. Bazı mahkemeler doktorları haklı bulurken, bazı mahkemeler ret kararı verdi. Rektörlüklerin itirazı üzerine ise bölge idare mahkemeleri, üniversite hocaları lehine alınan kararları bozdu. Kararın gerekçesinde, ilgili kanunda öğretim görevlisi doktorlara nöbet ücreti ödenmesine ilişkin hüküm bulunmadığı savunuldu. Bunun üzerine konu, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre, Hasan Tahsin Gökcan başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm, üniversite hastanesinde öğretim üyesi sıfatıyla görev yapan uzman hekimlere aynı kurumda devlet memuru statüsüyle çalışan uzman hekimler gibi nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı bağlamındaki ayırımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme, davaları reddeden idare mahkemelerine kararın bir örneğini göndererek, yeniden yargılama yapılmasını ve ihlalin giderilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme, ihlal kararının gerekçesinde, şu değerlendirmede bulundu: