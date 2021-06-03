Musa Orhan'ın avukatından, Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü için suç duyurusu

Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırı davası sanığı Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, sanatçı Ezgi Mola'ya destek olmak için "hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını" öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdı.

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak Orhan’ın tutuksuz yargılanması, tepkilere neden oldu. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

Musa Orhan'ın avukatı Akkuş, Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

Davanın ortaya çıkmasının ardından dün sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler ve oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek verdi.

Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan bu mesajların bazılarının hakaret içerdiğini savundu. Akkuş, bu paylaşımları yaptıklarını belirttiği Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini belirtti.