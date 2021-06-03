Otobüste uyuşturucu ile seyahat ederken yakalandı

Kırıkkale'de durdurulan otobüste seyahat eden kadın yolcunun üzerinde 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de kontrol noktasında durdurulan bir otobüste narkotik köpeğinin de katılımıyla aramalarda bulunuldu.

Narkotik köpeği, İstanbul'dan Kırıkkale'ye seyreden otobüsteki yolculardan 31 yaşındaki H.T.'nin yanında tepki verdi. Kadının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda bonzai olduğu tespit edilen 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Söz konusu kadın gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemleri sürüyor.