Kayıt
18:41 03 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat, hakim karşısına çıktı: 'Üşümemesi için içeri davet ettim'

    Kuryeyi alıkoyup işkence yaptığı iddia edilen İpek Hattat, hakim karşısına çıktı: 'Üşümemesi için içeri davet ettim'

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044653187_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_d5e7e63018a7df8f8c9ba05fac34cb78.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106031044653216-kuryeyi-alikoyup-iskence-yaptigi-iddia-edilen-ipek-hattat-hakim-karsisina-cikti-usumemesi-icin/

    Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, bir kuryeyi saatlerce evinde alıkoyduğu iddiasıyla açılan davada, hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, kendisini "Kuryeyi üşümemesi için içeriye davet ettim" diye savunan İpek Hattat’ın 3 ayrı suçtan 7 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

    İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar İpek Hattat, Hüseyin Sami Yüzer, Veysel Güven ve müşteki kurye Renas Demirbaş katıldı.

    Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada ifadesi alınan tutuksuz sanık İpek Hattat, savunmasını şu şekilde yaptı:

    • Evin ses sistemini yöneten tablet bozuldu. Acil olarak yapılması için internetten bulduğum birine gönderdim. Geri geldi olmamıştı. Ertesi gün aradım olmadığını söyledim. Bana, ’İki saat açılmaması gerekiyordu tabletin’ dedi ve sert çıktı. Ben 20 saat açmadığımı söyleyince, birini gönderip alacağını söyledi. 10 gün gelmediler.
    • Gelmedikleri için 10 gün sonra, 'siz dolandırıcısınız, sizi şikayet edeceğim' dedim onlara. Böyle ufak bir şey için polisi aramadım. Ertesi gün Veysel beye verdim başka yere götürsün diye. Ardından arkadaş tableti almaya geldi, ben de Veysel beyi aradım geri getirmesi için. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben gelen kuryeyi üşümemesi için içeriye davet ettim, kendisi içeriye girdi.
    • Bu şahıs patronu ile telefonda konuşunca, ben de patronu ile konuşmak istedim. Müştekinin patronu bana telefonda hakaret etti. Benim elim ayağım titreyince elimde bulunan müşteki Renas’ın telefonu yere düştü. Ben kendisinden özür diledim ve ona yeni telefon alabileceğimi söyleyerek üzülmemesini söyledim.
    • Daha sonra evimin pencerelerine vurulduğunu fark ettim. Dışarıdaki şahısların dört sivil olduklarını gördüm, evime gelen kurye, patronunun eski polis olduğunu söyleyince gelenlerin onlar olabileceğini düşündüm. Gelen polisler sivil giyimliydi. Müştekiyi zorla evde tutmadım. Telefonunu zorla almadım. Ben de müştekiden şikayetçiyim. Kuryenin patronu beni telefonda tehdit edince polisi aramıştım" dedi.
    • İpek Hattat’ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen sanık Hüseyin Sami Yüzer ise, "Olay tarihinde olay yerindeydim. Müşteki tableti almak için geldiğinde ona kapıyı ben açmıştım. İpek Hattat kuryeye karşı tehdit ve hakaret edici söz söylemedi. Şahsı zorla içeride tutmadık. Benim kendisine parmağım değmemiştir. Hiç bir şekilde kendisinden zorla telefonunu almadım, zaten telefon yere düştüğünde Veysel alıp, baktı ve müştekiye teslim eti. İpek Hattat telefonu yere atmadı, elinden düştü. Müşteki şahıs istese dışarı çıkabilirdi. Hatta şahıs havuzun kenarında telefonla konuştu, içeride iken su, sigara içti. Alıkoyma olmadı.

    Sanık Veysel Güven de "Ben Hattat Holding’de şoför olarak çalışıyorum. Olay esnasında, ben eve geldiğimde zaten Renas evdeydi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Müştekiyi zorla evde tutmadım" dedi.

    'Bana köpeğin pisliğinin olduğu yere oturmamı söyledi'

    Sanıklardan sonra ifadesi alınan kurye Renas Demirbaş, şöyle konuştu:

    • Telefoncuda kurye olarak çalışıyorum. Olay günü patronum konum attı ve oraya giderek tableti almamı söyledi. Güvenlik beni içeri almak için bekletirken, 3-4 kurye girdi çıktı. Evin önünde Hüseyin Sami bey vardı, daha sonra İpek hanım da dışarı çıktı. Bana hitaben ’bunlar dolandırıcı, bunları polise şikayet edeceğim’ diyerek, bağırmaya başladı.
    • Yanlış bir yere geldim zannettim. "Polise şikayet edeceğim, polis gelecek" dedi. O sırada sitenin güvenlik amiri geldi. ’İçeri gir, polis gelmeden seni bırakmıyorum’ dedi. İçeri girdim. Amir, ’Çocuğu bırak suçu yok, bu kurye sadece’ dedi. "Yok" dedi. Telefonumu elimden alıp güvenlik amirine verdi. Patronum iki-üç kere aradı açmadı.
    • En son İpek hanım açtı, yarım saat konuştu. Patronum "Çocuğu bırak, karakola git" dedi. ’Çocuk bembeyaz oldu gelmeyecek misin? Halil ağabeyi’ diyerek, küfür etti. ’Bak telefonun 15 parçaya bölündü, artık patronun seni arayamaz’ dedi. İpek hanım, içeride ’Sen oturma kirletirsin’ diyerek, köpeğin pisliğinin olduğu yere oturmamı söyledi, ancak ben oturmadım, şikayetçiyim.

    Savcı mütalaasını açıkladı 

    Daha sonra mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklar hakkında yağma suçundan dava açıldığını ancak suçun telefonu alarak mal edinme şeklinde oluşmadığını, sanıklarının amaçlarının müştekinin alıkonulduğunu başkalarına haber vermesini engellemek olduğunu anlatarak, sanıklar hakkında bu suçtan beraat kararı verilmesini istedi.

    Sanık İpek Hattat hakkında tehdit suçundan da eylemin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu unsuru olduğu için ceza verilmesine yer olmadığını kaydeden savcı, Hattat hakkında mala zarar verme ve hakaret suçlarından 7 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. AyrıcaHattat ile diğer sanıklar Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven’in kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanan sanıkların, kuryenin telefonunun kırılması nedeniyle oluşan bin 500 liralık zararı gidermeleri için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Duruşma sanıklar ile avukatlarının esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için ertelendi.

    İddianameden

    İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık İpek Hattat'ın internet üzerinden tabletini tamir ettirmek için bir telefon ve tablet tamir servisiyle anlaşarak 22 Şubat’ta tabletini şoförüyle söz konusu işyerinin sahibine yolladığı anlatıldı. Tamiratı yapılan tabletin şoföre teslim edildiği ancak Hattat'ın tamiratın tam yapılmadığı, bunun üzerine iş yeri sahibinin kurye Renas Demirbaşı 25 Şubatta Hattat'ın ikametine gönderdiği anlatıldı. Kuryenin eve gittiği, kuryenin içeri davet edildiği, kurye Renas içeri girer girmez kapıyı kapatıp, kilitledikleri belirtildi.

    İddianamede sanık İpek Hattat'ın, Konutta birden fazla kişi ile yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, hakaret ve tehdit suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenirken, diğer sanıklar İpek Hattat’ın erkek arkadaşı Hüseyin Sami Yüzer ve Hattat’ın şoförü Veysel Güven için ise Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Konutta birden fazla kişi ile yağma suçlarından ayrı ayrı 11er yıldan 25er yıla kadar hapisleri istendi.

    Etiketler:
    alıkoyma, Hapis cezası, Hapis istemi, Hapis, Mahkeme, Dava, Kurye, İpek Hattat
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Spencer Welling’ın Utah kayalarında yaptığı ‘Chamber of light’ adlı kare.
    Yıldızlı evimiz: En iyi Samanyolu fotoğrafları
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet