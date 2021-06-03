Antalya-İstanbul uçağında taciz iddiası

Antalya-İstanbul seferinin yapılacağı uçakta 3 kadın, 2 erkek yolcunun kendilerine sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. Taciz şüphelisi 2 erkek yolcu iddiayı kabul etmeyip, kadınlardan kendilerine iftira attıklarını öne sürerek şikayetçi oldu. 5 kişi ifadesi alınmak için götürüldü.