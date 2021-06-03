Ankara'da kimyasal madde üreten iş yerinde yangın

Ankara'da kimyasal madde üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yoğun siyah dumanların yükseldiği binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Klor maddesi üretildiği öğrenildi

İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi. Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

Vali Şahin: Mutlaka güvenlik tedbirlerini ihmal etmeyelim

Ankara Valisi Vasip Şahin, iş merkezinin deposunda çıkan yangın nedeniyle olay yerine gelerek incelemede bulunup, çalışmalar hakkında itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Vali Şahin, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Burada depolanan malzemenin kimyasal nitelikte olması itfaiye ekiplerimizin işini güçleştiriyor ama arkadaşlarımız bu yangını söndürmeye gayret ediyorlar. Burada genel emniyet tedbirlerini aldık, iş yerlerini boşalttık. Hangi işi yapıyorsak yapalım, mutlaka güvenlik tedbirlerini ihmal etmeyelim. Çünkü bugün maalesef bunun eksikliğini tecrübe ediyoruz."