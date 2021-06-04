İlker Başbuğ’dan Nazım Hikmet paylaşımı: Affet bizi

Nazım Hikmet Ran'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulunan Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Anadolu’da bir çınar altını senden esirgediğimiz için utandım. Dedim ki, utanmazlığın haksızlığın diz boyu olduğu bir ülkede utanmak ayıp değil. Sen vatanseverliğin gümbür gümbür sesi, yüce Türk şairi affet bizi" dedi.